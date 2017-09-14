Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Страшная "украинская месть" РФ больше уже не шутка - журналист
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
ФСБ установила источник анонимных звонков о «минировании» в РФ
В Киеве ответили на слова о причастности к звонкам о бомбах в РФ
Названа причина смерти экс-солистки «Банд'Эрос» Змихновской
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: разведенная Кети Топурия сфотографировалась топлес
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Бабушка-путешественница из Красноярска стала звездой в Германии
СМИ Франции заявили, что США больше не сверхдержава – СМИ
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
10Apple показала новые iPhone
8Салют водородной бомбе
15:44 (мск), источник: Индикатор

Самое горячее место за историю Земли находилось на территории современной Канады

Около 40 миллионов лет назад, когда метеорит столкнулся с Землей на территории современной Канады, температура в точке столкновения составила 2370° C, примерно в два раза меньше, чем на поверхности Солнца. Это самая высокая температура, когда-либо зафиксированная на Земле.

Источник: NASA

Исследование породы в точке падения метеорита было опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Раньше ученые не смогли зафиксировать точные значения температуры выше 2000° C из-за того, что горные породы при такой температуре испаряются. Но благодаря канадскому озеру Мистастин, располагающемуся на полуострове Лабрадор, им это удалось. Озеро находится в ударном кратере, который образовался в результате падения метеорита, случившегося около 38 миллионов лет назад.

Определить температуру в точке падения кратера ученым помог минерал циркон. Геологи из Университета имени Джона Кертина в Перте (Австралия) обнаружили, что в кратере циркон превратился в диоксид циркония. Он стал своеобразным термометром, ведь эта метаморфоза происходит при температуре не менее 2370° C.

«Никто раньше не рассматривал диоксид циркония как индикатор температур, — отметил один из авторов статьи Николас Тиммс. — Мы впервые смогли зафиксировать, что горные породы могли быть такими горячими».

Результаты работы помогут лучше понять, какими были температурные условия на поверхности Земли более 4 миллиардов лет назад, когда Земля неоднократно подвергалась бомбардировке из космоса.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Объяснено происхождение ночных кошмаров
Cassini сделал прощальные фото Титана
Звонки о «минировании» инициировали люди, связанные с ИГ
ЕС продлил индивидуальные санкции против россиян
Озвучена разница в зарплатах женщин и мужчин в России
«Первый канал» откажется от программы «Жди меня»
Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем
17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады
Сооснователь Mail.Ru стал «Бизнесменом года»
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Московскую реновацию могут отдать туркам
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь