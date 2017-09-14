Самое горячее место за историю Земли находилось на территории современной Канады

Источник: NASA

Исследование породы в точке падения метеорита было опубликовано в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Раньше ученые не смогли зафиксировать точные значения температуры выше 2000° C из-за того, что горные породы при такой температуре испаряются. Но благодаря канадскому озеру Мистастин, располагающемуся на полуострове Лабрадор, им это удалось. Озеро находится в ударном кратере, который образовался в результате падения метеорита, случившегося около 38 миллионов лет назад.

Определить температуру в точке падения кратера ученым помог минерал циркон. Геологи из Университета имени Джона Кертина в Перте (Австралия) обнаружили, что в кратере циркон превратился в диоксид циркония. Он стал своеобразным термометром, ведь эта метаморфоза происходит при температуре не менее 2370° C.

«Никто раньше не рассматривал диоксид циркония как индикатор температур, — отметил один из авторов статьи Николас Тиммс. — Мы впервые смогли зафиксировать, что горные породы могли быть такими горячими».