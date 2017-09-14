Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Страшная "украинская месть" РФ больше уже не шутка - журналист
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
«Надо Киев срочно спасать!»: Саакашвили рассказал о своих планах
Стихийный драйвер: «Ирма» и «Харви» взвинтили цены на нефть Как природные катаклизмы ударили по ценам на «черное золото»
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Видео дня: до чего можно довести тормоза «Мерседеса»
Mercedes показал тизер электрического концепта
Кети Топурия снялась обнаженной, прикрывшись волосами – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Бабушка-путешественница из Красноярска стала звездой в Германии
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
14:59 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

В Большом Московском цирке заложили именную звезду Юрия Никулина

В этом году исполнилось 20 лет, как Юрий Никулин ушел из жизни.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Именную звезду Юрия Никулина заложили в Большом Московском цирке на проспекте Вернадского. В церемонии закладки принял участие сын артиста генеральный директор и художественный руководитель Московского цирка на Цветном бульваре Максим Никулин.

В этом году исполнилось 20 лет, как Юрий Никулин ушел из жизни. Этот разнохарактерный актер и всемирно известный клоун создал десятки неповторимых работ.

Юрий Никулин рос и воспитывался в актерской семье. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях под Ленинградом. Уже после победы Никулин пробовал поступить во ВГИК, но в итоге записался в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре. Позже стал работать ассистентом популярного в то время клоуна Карандаша. Позже Юрий Никулин стал сниматься в кино. В родном цирке Юрий Владимирович проработал 50 лет.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ: почти все звонки о «минировании» в РФ поступили с Украины
Зарплата женщин в России оказалась на 26% ниже зарплаты мужчин
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с Charlie Hebdo
Сборная России установила антирекорд в рейтинге ФИФА
Илон Маск показал на видео неудачные приземления ракеты Falcon 9
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь