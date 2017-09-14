В Большом Московском цирке заложили именную звезду Юрия Никулина

В этом году исполнилось 20 лет, как Юрий Никулин ушел из жизни. Этот разнохарактерный актер и всемирно известный клоун создал десятки неповторимых работ.

Юрий Никулин рос и воспитывался в актерской семье. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях под Ленинградом. Уже после победы Никулин пробовал поступить во ВГИК, но в итоге записался в студию клоунады при Московском цирке на Цветном бульваре. Позже стал работать ассистентом популярного в то время клоуна Карандаша. Позже Юрий Никулин стал сниматься в кино. В родном цирке Юрий Владимирович проработал 50 лет.