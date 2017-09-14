Адвокат Влада Филата подал апелляцию в Высшую судебную палату для пересмотра вердикта

Он настаивает на пересмотре вердикта в отношении своего клиента на том основании, что заседания суда проходили при закрытых дверях.

Также защитник считает решение судей необоснованным.



В августе Влад Филат обратился с жалобой в Европейский суд по правам человека. Он считает, что конвоирование в наручниках и сопровождении людей в масках нанесло ущерб его политическому имиджу.



Бывшего премьера приговорили к девяти годам заключения. Он отбывает наказание в столичной тюрьме № 13. По решению суда, у него конфисковали имущества почти на миллиард леев. В частности, автомобили, дома, земельные участки, акции компаний «Kapital Invest» şi «Ipteh».