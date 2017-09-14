Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем
Фотография, на которой запечатлены Наталья Поклонская и Алексей Учитель, была сделана 12 июня, в День России. Об этом РБК рассказала депутат Госдумы.
Фотография, на которой запечатлены Наталья Поклонская и Алексей Учитель, была сделана 12 июня, в День России. Об этом РБК рассказала депутат Госдумы.
По словам Поклонской, инициатором встречи выступил Алексей Учитель. Беседа длилась около 30 минут и касалась фильма «Матильда».
Он предложил посмотреть фильм. Я сказала, что смотреть не буду и попросила его показать фильм специалистам, экспертам для того, чтобы подготовить обоснованный ответ и разобраться по существу тех претензий, который озвучивались.
По словам Поклонской, на ее предложение Учитель ответил «категорическим отказом».
Ранее агентство ТАСС на странице в Facebook опубликовало фотографию со встречи депутата Госдумы и режиссера «Матильды». Подробности разговора и дата снимка не сообщались.