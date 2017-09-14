Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Страшная "украинская месть" РФ больше уже не шутка - журналист
Японские ученые потеряли на пресс-конференции смертельно опасного клеща
В центре Еревана произошла стрельба: есть погибший
Почему Запад боится учений «Запад-2017»
Родители, спасая сына, вместе с ним упали в кратер вулкана
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Бузова, Пелагея, Ревва и другие на открытии сезона Comedy Club
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Кети Топурия снялась обнаженной, прикрывшись волосами – СМИ
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Новый бьюти-тренд: макияж для глаз в виде крыльев бабочки
Бабушка-путешественница из Красноярска стала звездой в Германии
48-летняя Блёданс комментирует развод с 35-летним мужем - СМИ
Кабаева из Дома-2 позирует без купальника - СМИ
Посольство РФ отреагировало на материал, где Путин назван собакой
Умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
15:10 (мск), источник: Известия

Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем

Фотография, на которой запечатлены Наталья Поклонская и Алексей Учитель, была сделана 12 июня, в День России. Об этом РБК рассказала депутат Госдумы.

По словам Поклонской, инициатором встречи выступил Алексей Учитель. Беседа длилась около 30 минут и касалась фильма «Матильда».

Он предложил посмотреть фильм. Я сказала, что смотреть не буду и попросила его показать фильм специалистам, экспертам для того, чтобы подготовить обоснованный ответ и разобраться по существу тех претензий, который озвучивались.
Наталья Поклонская
Депутат Госдумы

По словам Поклонской, на ее предложение Учитель ответил «категорическим отказом».

Ранее агентство ТАСС на странице в Facebook опубликовало фотографию со встречи депутата Госдумы и режиссера «Матильды». Подробности разговора и дата снимка не сообщались.

Во время загрузки произошла ошибка.
Поклонская и Мединский ведут публичную переписку по поводу «Матильды»
Во время загрузки произошла ошибка.
13 сентября© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Россия оставит ПАСЕ без денег в 2018 году
Игорь Комаров: «Космическая отрасль оживает»
Россия отказывается продавать свою дипсобственность в США
СМИ: почти все звонки о «минировании» в РФ поступили с Украины
Зарплата женщин в России оказалась на 26% ниже зарплаты мужчин
Набиуллина: банк «Открытие» возглавит Михаил Задорнов из ВТБ24
В РПЦ сравнили ситуацию вокруг «Матильды» с Charlie Hebdo
Сборная России установила антирекорд в рейтинге ФИФА
Илон Маск показал на видео неудачные приземления ракеты Falcon 9
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
Тест: Сколько стоит недвижимость?
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Московскую реновацию могут отдать туркам
В Москве дорожает аренда квартир
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
В одной семье девочки уже 70 лет идут в школу все в том же платье Семейная традиция нерушима – и юные представительницы семьи отправляются в подготовительный класс в желтом платье с лиловой отделкой.
Все о ремонте
Интерьер недели: дизайн трешки в московской «сталинке»
Как сделать 3 комнаты и кухню на 54 метрах: реальный пример
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
10 бюджетных способов создать интерьер «как с обложки»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь