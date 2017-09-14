Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем

Он предложил посмотреть фильм. Я сказала, что смотреть не буду и попросила его показать фильм специалистам, экспертам для того, чтобы подготовить обоснованный ответ и разобраться по существу тех претензий, который озвучивались.

Наталья Поклонская Депутат Госдумы