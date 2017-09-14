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16:33 (мск), источник: Actualitati.md

Михай Гимпу купил отель в Брашове

Некоторые СМИ в Кишиневе сообщают, что Михай Гимпу переводит свое имущество в Румынию.

Источник: Actualitati.md

Лидер либералов Михай Гимпу купил четырехзвездочный отель в Пояне Брашов, Румыния, сообщает блог presaindependenta.wordpress.com.

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Согласно этому блогу, который, в свою очередь, цитирует actual.md, либерал купил четырехзвездочный отель за 2 миллиона евро. Отель не большой, всего 24 номера.

Его рыночная стоимость высока, поскольку в ней размещается множество предметов искусства, а также открывается исключительный вид на Masivul Postăvarul и горы Piatra Craiului, цена номера на одну ночь составляет 100 евро.

также утверждает, что отель, купленный в Пояне Брашов, не является единственным румынским бизнесом, в который Михай Гимпу вложил деньги. Гимпу начал строительство жилого комплекса в районе недалеко от набережной в Констанце, и продажа квартир уже началась.

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