Михай Гимпу купил отель в Брашове

Источник: Actualitati.md

Лидер либералов Михай Гимпу купил четырехзвездочный отель в Пояне Брашов, Румыния, сообщает блог presaindependenta.wordpress.com.

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Согласно этому блогу, который, в свою очередь, цитирует actual.md, либерал купил четырехзвездочный отель за 2 миллиона евро. Отель не большой, всего 24 номера.

Его рыночная стоимость высока, поскольку в ней размещается множество предметов искусства, а также открывается исключительный вид на Masivul Postăvarul и горы Piatra Craiului, цена номера на одну ночь составляет 100 евро.