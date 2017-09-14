1 млн т зерна и 1 млн т овощей и картофеля должны собрать аграрии Кузбасса

Кемерово, 14 сентября — АиФ-Кузбасс. 58% площадей зерновых и зернобобовых культур убрано на сегодняшний день в Кузбассе, по данным оперативной сводки, которую приводит пресс-служба администрации Кемеровской области.

Этот показатель на 10% меньше прошлогоднего. Елена Жидкова объясняет замедление темпов погодой. Июнь был жаркий, засушливый. Зато практически весь июль Кузбасс заливали дожди, в августе тоже больше половины дней были с осадками. Хотя хлеба поспели на две недели раньше обычного срока, из-за дождей и ветра на многих полях посевы полегли, а это снижает урожайность и осложняет уборку.

Урожайность зерновых в среднем по области составляет 22 ц/га, самая высокая урожайность в Яшкинском районе — она превышает 30 ц/га. Намолочено в Кузбассе уже 752 тыс. тонн зерна, что позволяет сделать вывод, что миллион тонн зерна селяне соберут.

Урожайность картофеля в среднем по области составляет 209 ц/га, (на 13 ц/га выше, чем в прошлом году и на 18 ц/га выше, чем в СФО).