1 млн т зерна и 1 млн т овощей и картофеля должны собрать аграрии Кузбасса
Замгубернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова назвала условия работы аграриев в этом году сложнейшими.
Замгубернатора по агропромышленному комплексу Елена Жидкова назвала условия работы аграриев в этом году сложнейшими.
Кемерово, 14 сентября —
Этот показатель на 10% меньше прошлогоднего. Елена Жидкова объясняет замедление темпов погодой. Июнь был жаркий, засушливый. Зато практически весь июль Кузбасс заливали дожди, в августе тоже больше половины дней были с осадками. Хотя хлеба поспели на две недели раньше обычного срока,
Урожайность зерновых в среднем по области составляет 22 ц/га, самая высокая урожайность в Яшкинском районе — она превышает 30 ц/га. Намолочено в Кузбассе уже 752 тыс. тонн зерна, что позволяет сделать вывод, что миллион тонн зерна селяне соберут.
Урожайность картофеля в среднем по области составляет 209 ц/га, (на 13 ц/га выше, чем в прошлом году и на 18 ц/га выше, чем в СФО).
Площадей, засеянных овощами, убрано 15% площадей (в 2016 году на эту дату было убрано 20%). Урожайность овощей составляет 380 ц/га. Самый высокий показатель в СПК «Береговой» — 483 ц/га. «В целом, по всем прогнозам, второй наш миллион — картофеля и овощей — мы в этом году получим», — подчёркивает Елена Жидкова.