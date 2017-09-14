Иркутск будут приводить в порядок всю осень

А потом мэр Дмитрий Бердников проверил ход работ. Так, например на острове Юность и в сквере у Собора Богоявления их уже завершили. Обновили и набережную возле ледокола «Ангара». Сейчас благоустраивают Иерусалимскую лестницу. В ближайшее время начнётся уборка возле Сада Томсона в Ново-Ленино и на пляже Якоби. Таким образом мэрия реализует федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».