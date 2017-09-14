Иркутск будут приводить в порядок всю осень
Новые тротуары, скамейки во дворах и даже уличная библиотека. Всю осень Иркутск будут приводить в порядок. Об этом говорили в администрации города на совещании с подрядчиками.
Новые тротуары, скамейки во дворах и даже уличная библиотека. Всю осень Иркутск будут приводить в порядок. Об этом говорили в администрации города на совещании с подрядчиками.
А потом мэр Дмитрий Бердников проверил ход работ. Так, например на острове Юность и в сквере у Собора Богоявления их уже завершили. Обновили и набережную возле ледокола «Ангара». Сейчас благоустраивают Иерусалимскую лестницу. В ближайшее время начнётся уборка возле Сада Томсона в
— Для нас это вообще подспорье. Потому что наш город требует, инфраструктура особенно требует активной реновации, вмешательства, приведения в порядок дворов и скверов, общественных пространств, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.