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17:15 (мск), источник: Вести Иркутск

Иркутск будут приводить в порядок всю осень

Новые тротуары, скамейки во дворах и даже уличная библиотека. Всю осень Иркутск будут приводить в порядок. Об этом говорили в администрации города на совещании с подрядчиками.

Источник: РИА "Новости"

А потом мэр Дмитрий Бердников проверил ход работ. Так, например на острове Юность и в сквере у Собора Богоявления их уже завершили. Обновили и набережную возле ледокола «Ангара». Сейчас благоустраивают Иерусалимскую лестницу. В ближайшее время начнётся уборка возле Сада Томсона в Ново-Ленино и на пляже Якоби. Таким образом мэрия реализует федеральный приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды».

— Для нас это вообще подспорье. Потому что наш город требует, инфраструктура особенно требует активной реновации, вмешательства, приведения в порядок дворов и скверов, общественных пространств, — говорит мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

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