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15:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде проезд в троллейбусах для льготников сделают 10 рублей

Горожане, подключив специальный тариф, смогут совершать в месяц 45 поездок.

Специальный тарифный план для льготников сделают в Волгограде еще и на поездки на троллейбусах.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, горадминистрация внесла соответствующее предложение в городскую Думу. Народные избранники рассмотрят его в ближайшее время. По задумке чиновников, для льготников можно создать специальный пакет из 45 поездок стоимостью 450 рублей. При чем пассажиры смогут использовать его как троллейбусе, так и в наземном трамвае или только в одном из этих видов транспорта.

Напомним, что подобный тарифный план для поездок на трамваях появился в августе. Он предоставляет льготникам право на 45 поездок на наземном трамвае за 450 рублей в течение месяца с использованием транспортной карты «Волна». Подключить его можно в кассах МУП «Метроэлектротранс» с 20-го числа текущего месяца по 5-е число будущего месяца.

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