В Волгограде проезд в троллейбусах для льготников сделают 10 рублей

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, горадминистрация внесла соответствующее предложение в городскую Думу. Народные избранники рассмотрят его в ближайшее время. По задумке чиновников, для льготников можно создать специальный пакет из 45 поездок стоимостью 450 рублей. При чем пассажиры смогут использовать его как троллейбусе, так и в наземном трамвае или только в одном из этих видов транспорта.