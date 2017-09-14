Три лицея из Челябинской области попали в топ-200 лучших школ России
В рейтинг включены школы, гимназии, лицеи из 33 субъектов страны.
В рейтинг включены школы, гимназии, лицеи из 33 субъектов страны.
Три лицея из Челябинской области попали в ТОП-200 лучших школ Росси — ежегодный рейтинг подготовило агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика), чтобы определить, какие общеобразовательные учебные заведения готовят наибольшее количество студентов для лучших университетов страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
В список лучших вошли школы, гимназии, лицеи из 33 субъектов России, при этом 109 из 200 представляют Москву и Московскую область. Из всех средних общеобразовательных заведений Челябинской области в рейтинг попали три учебных заведения:
«Рейтинг показал:
Добавим, что среди регионов в лидерах — Красноярский край (15 школ), Свердловская область (12 школ),