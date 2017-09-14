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15:54 (мск), источник: dostup1.ru

Три лицея из Челябинской области попали в топ-200 лучших школ России

В рейтинг включены школы, гимназии, лицеи из 33 субъектов страны.

Три лицея из Челябинской области попали в ТОП-200 лучших школ Росси — ежегодный рейтинг подготовило агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика), чтобы определить, какие общеобразовательные учебные заведения готовят наибольшее количество студентов для лучших университетов страны, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

В список лучших вошли школы, гимназии, лицеи из 33 субъектов России, при этом 109 из 200 представляют Москву и Московскую область. Из всех средних общеобразовательных заведений Челябинской области в рейтинг попали три учебных заведения: физико-математический лицей № 31 из Челябинска (60-е место), лицей № 39 из Озерска (107-е место) и многопрофильный лицей № 1 из Магнитогорска (166-е место).

«Рейтинг показал: школы-лидеры, как правило, аффилированы с ведущими российскими вузами. Наибольшее количество студентов для лучших вузов обеспечивают школы, функционирующие при университетах, и школы, состоящие в тесных партнерских отношениях с вузами», — говорится в сопроводительной записке к исследованию.

Добавим, что среди регионов в лидерах — Красноярский край (15 школ), Свердловская область (12 школ), Санкт-Петербург и Татарстан (по 10 школ).

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