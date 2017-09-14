В Башкирии спасшей на пожаре шестерых детей школьнице вручили медаль «За доблесть»

Приказом Государственного комитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям за мужество и отвагу, проявленные в экстремальных ситуациях при спасении людей во время пожара, она была удостоена медали «За доблесть». Награду вручил председатель Госкомитета РБ по ЧС Фарит Гумеров.

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Юная героиня получила от почетного гостя и приглашение поступить после окончания школы в Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа, который находится в городе Ишимбае.

За воспитание достойной дочери Благодарственным письмом главы администрации района Гайсы Янбаева были отмечены и родители героини — Лилия Раисовна и Тагир Амирович Абдуллины.

Юная героиня на пожаре, случившемся 28 августа, спасла шестерых малолетних детей.

Сообщение о пожаре в жилом доме села Мраково Кугарчинского района поступило в дежурно-диспетчерскую службу 28 августа в 15.00. Когда пожарные прибыли на место происшествия, то обнаружили, что с крыши дома идет дым, происходит горение домашнего имущества на веранде.