Центральные улицы перекроют в Уфе из-за международного марафона
В Уфе в воскресенье, 17 сентября, перекроют несколько центральных улиц, по которым будут бежать участники международного марафона.
В Уфе в воскресенье, 17 сентября, перекроют несколько центральных улиц, по которым будут бежать участники международного марафона.
Движение транспорта будет ограничено на улицах Заки Валиди, Гафури, Пушкина, Театральной, Кирова, Мустая Карима, Ленина, Революционной.
Ограничения будут вводиться с 07.00 до 15.00, сообщили организаторы.
В третьем международном марафоне в Уфе будут участвовать порядка 5 тысяч бегунов. Участие в спортивном мероприятии платное.