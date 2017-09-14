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15:58 (мск), источник: PROUFU.ru

Центральные улицы перекроют в Уфе из-за международного марафона

В Уфе в воскресенье, 17 сентября, перекроют несколько центральных улиц, по которым будут бежать участники международного марафона.

Движение транспорта будет ограничено на улицах Заки Валиди, Гафури, Пушкина, Театральной, Кирова, Мустая Карима, Ленина, Революционной.

Ограничения будут вводиться с 07.00 до 15.00, сообщили организаторы.

В третьем международном марафоне в Уфе будут участвовать порядка 5 тысяч бегунов. Участие в спортивном мероприятии платное.

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