Полицейские и студенты призвали жителей и гостей Казани остерегаться мошенников
В Казани на улице Баумана прошла акция «Стоп мошенничество».
В Казани на улице Баумана прошла акция «Стоп мошенничество».
(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Татьяна Иванова). Сегодня в Казани на улице Баумана прошла акция «Стоп мошенничество», в которой приняли участие студенты Казанского государственного института культуры. Организатором мероприятия выступило Управление Министерства внутренних дел России по Казани.
Акция началась с обращения студентов к жителям и гостям города с просьбой быть более внимательными, чтобы не попасться на уловки мошенников. Они же рассказали о мерах предосторожности. Студенты были одеты в яркие желтые футболки с надписью:"Стоп мошенничество.
Студенты устроили флешмоб, привлекая своими танцами проходящих мимо. Любой желающий мог подойти к столу юридической помощи и проконсультироваться с сотрудниками Министерства внутренних дел на тему мошенничества. Люди интересовались, как уберечь себя от обмана и что делать, если мошенники
«Мы стараемся проводить акции на тему мошенничества, как можно чаще. Мошенники обманывают людей почти каждый день. Большинство подобных действий совершается через Интернет. Каждый аферист зарегистрирован в социальной сети “Вконтаксте”, через которую он знакомится с обычными людьми, входит к ним в доверие и спрашивает личные данные. Самое интересное сейчас то, что люди знают о мошенниках, но все равно не соблюдают меры безопасности.
На мероприятии выступали вокалисты института культуры. Пока девушки пели, их сокурсники вместе с полицейскими раздавали людям буклеты с информацией о видах мошенничества и мерах предосторожности.
«Поскольку сейчас все чаще наши знакомые и близкие попадаются на уловки мошенников, мы совместно с Министерством внутренних дел решили обратить внимание на эту проблему. Студенты к этой акции отнеслись с пониманием —
«На данный момент проблема мошенничества — самое главное зло нашего общества. Мы с радостью приняли участие во флешмобе, это, можно сказать, наше волонтерское начало», — рассказал студент КазГИК Ильнур Фасхутдинов.
По данным Управления Министерства внутренних дел России по Казани, за 8 месяцев этого года в столице Татарстана зарегистрировано около 1800 мошенничеств, из которых 1000 обманов были совершены посредством Интернета. Также аферисты работают на улицах города, подходя к жителям с просьбой помочь им в трудной ситуации.