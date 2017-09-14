Полицейские и студенты призвали жителей и гостей Казани остерегаться мошенников

Источник: ИА Татар-информ

(Казань, 14 сентября, «Татар-информ», Татьяна Иванова). Сегодня в Казани на улице Баумана прошла акция «Стоп мошенничество», в которой приняли участие студенты Казанского государственного института культуры. Организатором мероприятия выступило Управление Министерства внутренних дел России по Казани.

Акция началась с обращения студентов к жителям и гостям города с просьбой быть более внимательными, чтобы не попасться на уловки мошенников. Они же рассказали о мерах предосторожности. Студенты были одеты в яркие желтые футболки с надписью:"Стоп мошенничество.

Студенты устроили флешмоб, привлекая своими танцами проходящих мимо. Любой желающий мог подойти к столу юридической помощи и проконсультироваться с сотрудниками Министерства внутренних дел на тему мошенничества. Люди интересовались, как уберечь себя от обмана и что делать, если мошенники все-таки смогли получить персональные данные человека. Казанцам и гостям столицы подробно рассказали о распространенных вида мошенничества — о том, как людей обманывают на улицах, в Интернете, по телефону и даже в их собственной квартире.

«Мы стараемся проводить акции на тему мошенничества, как можно чаще. Мошенники обманывают людей почти каждый день. Большинство подобных действий совершается через Интернет. Каждый аферист зарегистрирован в социальной сети “Вконтаксте”, через которую он знакомится с обычными людьми, входит к ним в доверие и спрашивает личные данные. Самое интересное сейчас то, что люди знают о мошенниках, но все равно не соблюдают меры безопасности. Из-за этого мы хотим им напомнить, чтобы они всегда оставались бдительными», — сообщил корреспонденту ИА «Татар-информ» начальник пресс-службы Управления МВД России по Казани Рашид Хамидуллин.

На мероприятии выступали вокалисты института культуры. Пока девушки пели, их сокурсники вместе с полицейскими раздавали людям буклеты с информацией о видах мошенничества и мерах предосторожности.

«Поскольку сейчас все чаще наши знакомые и близкие попадаются на уловки мошенников, мы совместно с Министерством внутренних дел решили обратить внимание на эту проблему. Студенты к этой акции отнеслись с пониманием — все-таки они тоже очень часто пользуются Интернетом, социальными сетями и телефонами. Думаю, такие акции очень важны для людей. Сейчас опасность можно ждать почти отовсюду», — поделилась с корреспондентом ИА «Татар-информ» заведующая службой творческой и воспитательной работы института культуры Лиана Садыкова.

«На данный момент проблема мошенничества — самое главное зло нашего общества. Мы с радостью приняли участие во флешмобе, это, можно сказать, наше волонтерское начало», — рассказал студент КазГИК Ильнур Фасхутдинов.