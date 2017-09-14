Прокуратура Казани потребовала от властей оборудовать пандусом подъезд дома

В процессе проверки было установлено, что подъезд дома № 61 по Карбышева не оснащен пандусом, что усложняет доступ инвалида в свою квартиру.

По закону организации обязаны обеспечивать инвалидам условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. Также они обязаны обеспечить возможность самостоятельного передвижения по территории данных объектов, входа в них, посадки в транспорт и высадки, в том числе с использованием кресла-коляски.



По итогам проверки прокуратура внесла в адрес руководителя Исполкома МО Казани представление об устранении нарушений.