«Первый канал» откажется от программы «Жди меня»

Источник: РИА "Новости"

Контракт «Первого канала» с телекомпанией «ВИD» на производство программы «Жди меня» не будет подписан, сообщил РБК источник на «Первом канале» и подтвердил другой источник, близкий к переговорам.

По словам собеседника РБК на «Первом канале», контракт на производство другой популярной программы производства «ВИD» — «Поле чудес» -​ переподписан. «С “Поле чудес” все в порядке. Контракт по ней был продлен, как это делается автоматически на протяжении последних 20 лет», — пояснил он.

Как пояснил РБК источник на «Первом канале», основная причина непродления контракта с «ВИD» на производство «Жди меня» — «кадровая политика новой команды программы».

«Они [новая команда «Жди меня"] уволили без согласования с «Первым каналом» ведущего программы Александра Галибина. И на данный момент производитель не представил кандидатуру ведущего, которая бы устроила «Первый канал», — сообщил он, добавив, что в результате было принято решение не продлевать контракт с «ВИD» на производство программы.

Источник рассказал РБК, что телекомпания выдвигала на роль ведущего «Жди меня» кандидатуру актера и продюсера Сергея Жигунова, но «Первый канал» ее отверг.

«Шоу больше не будет выходить в эфире “Первого канала”, — уточнил другой источник РБК. — 15 сентября в эфире будет повтор одного из старых выпусков».

Он подтверждает, что «конфликт производителя и телеканала был спровоцирован творческими разногласиями по поводу кандидатуры ведущего программы».

Производитель программы — «Телекомпания ВИD» — от комментариев РБК отказался. «Первый канал» не ответил на запрос РБК.

О том, что ведущий программы «Жди меня» Александр Галибин покинет передачу, сообщил 29 августа источник РБК, близкий к руководству телекомпании ВИD, которая занимается производством телепрограммы. «Я не знаю, с чем связано это. Конечно, грустно расставаться: у нас получалась хорошая передача», — сказал Галибин РБК.

Программа «Жди меня» выходит с 1998 года. Первые выпуски показал телеканал «РТР» (сейчас «Россия-1»), с 1999 года выходит на ОРТ (сейчас «Первый канал»). Ведущими «Жди меня» были артисты Игорь Кваша, Мария Шукшина, Михаил Ефремов, Александр Домогаров, Егор Бероев, Чулпан Хаматова. Программа посвящена поиску пропавших и потерявших друг друга людей. На сайте программы приводятся данные о более чем 200 тысячах найденных при помощи «Жди меня» пропавших людях.