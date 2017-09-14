На Керченской переправе в пятницу встретят 5-миллионного пассажира

По традиции встреча юбилейного пассажира пройдет в праздничной обстановке и с подарками, в присутствии руководства дирекции и главы администрации Керчи Сергея Бороздина.

В прошлом году количество перевезенных через переправу пассажиров достигло пяти миллионов в эти же дни — юбилейного пассажира встретили 14 сентября 2016 года. Им оказался житель Москвы Тарас Лагутинский, который по «единому билету» ехал с женой в Севастополь на отдых.