На Керченской переправе в пятницу встретят 5-миллионного пассажира
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости (Крым). 15 сентября на Керченской паромной переправе запланирована торжественная встреча 5-миллионного пассажира. Об этом сообщили в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен — РИА Новости (Крым). 15 сентября на Керченской паромной переправе запланирована торжественная встреча 5-миллионного пассажира. Об этом сообщили в
По традиции встреча юбилейного пассажира пройдет в праздничной обстановке и с подарками, в присутствии руководства дирекции и главы администрации Керчи Сергея Бороздина.
В прошлом году количество перевезенных через переправу пассажиров достигло пяти миллионов в эти же дни — юбилейного пассажира встретили 14 сентября 2016 года. Им оказался житель Москвы Тарас Лагутинский, который по «единому билету» ехал с женой в Севастополь на отдых.