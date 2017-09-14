Железный. Спортсмен — о снеге с сахаром на завтрак и неделях на велосипеде

Корреспондент еженедельника «АиФ в Кузбассе» выяснил у прославленного спортсмена, как организовать свою жизнь, чтобы добиться успеха.

Статья в журнале.

Спортом Сергей Гейдрих увлекался с детства: никогда не нравилось сидеть на месте. Как признаётся спортсмен-любитель, с 16 лет, где бы он ни трудился, на работу всегда добирался или бегом, или на велосипеде. Более того, переехав в Кемерово, мужчина стал ездить в родной Междуреченск в гости к маме исключительно, крутя педали. И 225 км проезжал за одиннадцать часов! Также добирался и до Новосибирска, чтобы принять участие в соревнованиях.

Семья всегда с опаской относилась к такому занятию, не понимала, зачем это нужно. Только последние годы, как признаётся Сергей Александрович, близкие стали принимать его образ жизни. Правда, отмечает спортсмен, сегодня бы он вряд ли решился на такие далёкие поездки: слишком уж много лихачей-водителей стало на дорогах.

О триатлоне Сергей Гейдрих узнал совершенно случайно. В те годы он изучал английский язык, и в одном американском журнале ему попалась статья об этом виде спорта. Его заинтересовало, во-первых, то, что это не монотонное занятие: сначала ты плывёшь дистанцию, потом без перерыва едешь на велосипеде, а завершаешь соревнование бегом. Во-вторых, он узнал, что международные соревнования по триатлону проводят среди спортсменов самых разных возрастов, даже среди пенсионеров! Сегодня Гейдрих уже перешёл в категорию ветеранов спорта, поэтому уверен: если нет противопоказаний по здоровью, то заниматься спортом нужно в любом возрасте. «Начните с малого: купите красивую экипировку. Тогда вам всегда будет хотеться показываться на людях, и вы не будете пропускать тренировки», — советует ветеран и молодёжи, и пенсионерам.

Всю планету на велосипеде.

Первые серьёзные соревнования Сергея Александровича прошли в Москве. Это был чемпионат России, который запомнился спортсмену на всю жизнь, ведь на следующий день после него в Москве произошёл августовский путч. На тех соревнованиях Гейдрих был третьим.

«Мы 1,5 км плыли в ледяной воде, температура воды была всего 17. Я так окоченел, что согреваться начал лишь после 20 км велогонки. А окончательно согрелся, когда пробежал километров 40. Некоторые тогда сошли с дистанции из-за судорог ног. У ветеранов же не было гидрокостюмов, к сожалению. Их тогда могла себе позволить только элита. Удовольствие недешёвое», — вспоминает Сергей Александрович.

Денег тогда не хватало не то что на гидрокостюм, на те же соревнования приходилось копить. Сергей Гейдрих работал дворником в трёх кемеровских компаниях. Как вспоминает сегодня, две зарплаты он откладывал на поездки, а на одну жил. Выезды на соревнования были настоящими экстремальными путешествиями. На соревнования в Турции, например, добирался сначала теплоходом до Алании, а затем до Трабзона через всю Турцию по горным дорогам на велосипеде.

«В 1999 г. жил в Амстердаме, работал официантом. Но виза у меня была туристическая, и срок действия уже закончился. Однажды нарвался на местную полицию, и мне пришлось уезжать домой тоже на велосипеде. Доехал до Калининграда, это 2 тыс. км. В Польше у меня закончились деньги, поэтому приходилось есть снег вперемешку с сахаром», — рассказывает Сергей Александрович. Как отмечает атлет, он всегда был и остаётся авантюристом. «Почему-то считается, что в нашем возрасте уже ничего невозможно изменить и нужно жить так, как привык 40 лет назад. Не согласен с этим. Жизнь продолжается, когда мы не боимся изменений и действуем», — размышляет Гейдрих.

С 2007 г. до места соревнований спортсмен добирается на самолёте. Признаёт теперь, что это удобнее и быстрее. Помогает ветерану руководство «Сибирского цемента». В этой компании велосипедист работал сначала дворником, а сегодня завхозом. «У меня и для тренировок условия хорошие. Прямо в обеденный перерыв могу спокойно тренироваться в нашем тренажёрном зале. Здесь есть и беговая дорожка, и велотренажёр. А в моём служебном помещении есть даже станок для сухого плавания», — рассказывает Сергей Александрович. Как отмечает спортсмен, ещё лет пять назад в спортзал при предприятии он ходил один, а сегодня за ним потянулись коллеги. Даже спрашивают советы. Правда, пока не по велосипедным гонкам, а по похудению. Кстати, на работу Гейдрих до сих пор добирается исключительно на велосипеде. Из Кировского района до ул. Карболитовской (9,8 км) летом он едет 20 минут, зимой минут 40.

В июле Сергей Александрович был на двух гонках. В Дании на чемпионате Европы на длинной дистанции он завоевал «бронзу». А через три недели прошёл два старта в Румынии и вернулся домой с двумя золотыми медалями. «Обычно триатлон проходит на ровном месте. А эти соревнования были уникальными: здесь велогонка прошла в горах. Это более захватывающе. Понял, что мои конкуренты в таких условиях чувствуют себя неважно: плавают, хорошо бегут, но ехать в горах не могут. А мне, наоборот, было интересно. Чем сложнее дистанция, тем я лучше справляюсь», — рассказывает спортсмен.

Первый железный.

Сергей Гейдрих — первый кузбассовец, который получил титул «Железный человек». Чтобы стать его обладателем, нужно преодолеть самую длинную дистанцию в триатлоне: проплыть 3,8 км, проехать на велосипеде 180 км, пробежать 42 км. Как признаётся пенсионер сегодня, пройти эту дистанцию никогда не было его целью. Но стало обидно, что знакомые всегда «стыдят»: мол, ты так давно занимаешься, а «железным» так и не стал. Сначала Сергей Александрович решил поучаствовать в международных соревнованиях в олимпийском триатлоне (1,5 км — плавание, 40 км — велосипед, 10 км — бег) и стал четвёртым. А потом отправился за «железным» титулом.

Чемпионат Iron Man («Железный человек») проходил в Испании. Для экономии денег Гейдрих сначала добирался до границы поездом, а затем ехал через всю Европу в Испанию восемь суток на велосипеде. Как признаётся сам, титул ему дался легко, хотя настраивался, что будет тяжело: до соревнований читал много отзывов от спортсменов в духе «чуть не умер на дистанции».