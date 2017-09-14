В Казани изменена схема движения автобуса № 93
С 18 сентября маршрут «КДК им. Ленина — Шигали» будет проходить через поселок Озерный.
С 18 сентября маршрут «КДК им. Ленина — Шигали» будет проходить через поселок Озерный.
(Город Казань KZN.RU, 14 сентября). С 18 сентября в Казани будет изменена схема движения автобусного маршрута № 93 «КДК им. Ленина — Шигали». Маршрут будет проходить через поселок Озерный без изменения режима работы, сообщает Комитет по транспорту Исполкома Казани.
Информация об изменении схемы движения автобусного маршрута будет размещена на остановочных пунктах и в салонах подвижного состава.