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17:21 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

В Казани изменена схема движения автобуса № 93

С 18 сентября маршрут «КДК им. Ленина — Шигали» будет проходить через поселок Озерный.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 14 сентября). С 18 сентября в Казани будет изменена схема движения автобусного маршрута № 93 «КДК им. Ленина — Шигали». Маршрут будет проходить через поселок Озерный без изменения режима работы, сообщает Комитет по транспорту Исполкома Казани.

Информация об изменении схемы движения автобусного маршрута будет размещена на остановочных пунктах и в салонах подвижного состава.

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