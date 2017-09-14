В Казани изменена схема движения автобуса № 93

(Город Казань KZN.RU, 14 сентября). С 18 сентября в Казани будет изменена схема движения автобусного маршрута № 93 «КДК им. Ленина — Шигали». Маршрут будет проходить через поселок Озерный без изменения режима работы, сообщает Комитет по транспорту Исполкома Казани.