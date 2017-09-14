Делегация Дзержинска посетит город — побратим Биттерфельд-Вольфен

Среди запланированных мероприятий — официальная встреча с бургомистром Биттерфельда-Вольфена Армином Шенком, возложение цветов к Советскому Мемориалу на кладбище Биттерфельд, где покоятся воины советской армии, погибшие в боях в годы Великой Отечественной войны.

На фестивале, который жители Биттерфельд-Вольфена организовывают в связи с юбилейной датой объединения своего города, дзержинская делегация встретится с официальными представителями других городов-побратимов Биттерфельда-Вольфена — Виттена и Марля (Witten, Marl, Германия), Вьерзона (Vierzon, Франция), Каменной Горы (Kamienna Gra, Польша). Также на празднике будут присутствовать члены ассоциации сотрудничества городов-побратимов из Вильфонтена (Villfontain, Франция) и Сальцано (Salzano, Италия).