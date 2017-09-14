Делегация Дзержинска посетит город — побратим Биттерфельд-Вольфен
Делегация примет участие в торжествах, посвященных 10-летию объединения
Делегация примет участие в торжествах, посвященных 10-летию объединения
Делегация Дзержинска с официальным визитом посетит город — побратим
В состав официальной делегации вошли глава города Сергей Попов, глава администрации города Виктор Нестеров, директор департамента управления делами администрации города Сергей Архипов.
Визит продлится с сегодняшнего дня по 18 сентября.
Среди запланированных мероприятий — официальная встреча с бургомистром
Основным событием в рамках визита станет участие дзержинцев в торжествах, посвященных 10-летию объединения
На фестивале, который жители