У Майлыбаева конфисковали здание стоимостью 171 млн

Баглану Майлыбаеву, бывшему заместителю руководителя администрации президента, принадлежало здание в Астане на улице Айманова. После оглашения приговора эта недвижимость перешла государству. Здание оценили в 171 млн тенге.



5 сентября 2017 года на портале www.gosreestr.kz состоялись торги. И сейчас идет процесс передачи здания государственному органу. Баглан Майлыбаев получил 5 лет лишения свободы за «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов». Приговор был оглашен 13 июня 2017 года.