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17:31 (мск), источник: 365info.kz

У Майлыбаева конфисковали здание стоимостью 171 млн

У осужденного за разглашение госсекретов конфисковали здание площадью 1,5 тыс. квадратных метров. Об этом сообщает Today.kz.

Источник: 365info.kz

Баглану Майлыбаеву, бывшему заместителю руководителя администрации президента, принадлежало здание в Астане на улице Айманова. После оглашения приговора эта недвижимость перешла государству. Здание оценили в 171 млн тенге.

5 сентября 2017 года на портале www.gosreestr.kz состоялись торги. И сейчас идет процесс передачи здания государственному органу. Баглан Майлыбаев получил 5 лет лишения свободы за «Злоупотребление должностными полномочиями» и «Незаконное собирание, распространение, разглашение государственных секретов». Приговор был оглашен 13 июня 2017 года.

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