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17:12 (мск), источник: Водитель Петербурга

Петербургские дорожники начали готовиться к зиме

Дорожные службы Петербурга готовятся к зимнему сезону, который официально начнется 16 октября. Дорожники уже начали перевооружение техники и закупку песка, а также изучают обновленный регламент уборки. Уже к концу сентября техника будет полностью подготовлена к зиме, сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга.

В грядущем зимнем сезоне убирать петербургские улицы будут более 1,5 тысяч машин, а по договорам с малыми и средними предприятиями, при залповых снегопадах будут дополнительно привлечены погрузчики и самосвалы. Территория уборки составляет почти 59 миллионов квадратных метров, на обслуживании комитета по благоустройству — 2490 петербургских дорог.

На зиму планируется закупить 100 тысяч тонн песка, 7 тысяч тонн гранитной крошки и около 10 тысяч тонн соли для песко-соляной смеси. К 16-ти пунктам приема снега добавлены снегоплавильный пункт на Шкиперском протоке и снегоприемный пункт на Взлетной улице.

Измененный Технологический регламент уборки дорог на 2018 год ужесточает требования к уборке проезжей части у остановок общественного транспорта, а также в зонах пешеходных переходов. Комитет по благоустройству также разработал Регламент взаимодействия для координации действий всех структур при уборке улиц, сейчас он проходит согласование в исполнительных органах власти Петербурга.

Как сообщают в комитете, при первых же прогнозах о заморозках, даже если это произойдет до официального начала зимнего сезона, на 117-ти дорогах будет дежурить уборочная техника с запасом противогололедных средств.

При этом, как подчеркнул глава комитета Владимир Рублевский, этой зимой будет продолжен курс на бессолевую экологичную уборку.

Районным администрациям также поручили в сентябре-октябре вывезти с внутриквартальных территорий препятствующий уборке автохлам. А петербуржцев просят соблюдать требования знаков о временных запретах парковки.

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