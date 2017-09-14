Петербургские дорожники начали готовиться к зиме

В грядущем зимнем сезоне убирать петербургские улицы будут более 1,5 тысяч машин, а по договорам с малыми и средними предприятиями, при залповых снегопадах будут дополнительно привлечены погрузчики и самосвалы. Территория уборки составляет почти 59 миллионов квадратных метров, на обслуживании комитета по благоустройству — 2490 петербургских дорог.

На зиму планируется закупить 100 тысяч тонн песка, 7 тысяч тонн гранитной крошки и около 10 тысяч тонн соли для песко-соляной смеси. К 16-ти пунктам приема снега добавлены снегоплавильный пункт на Шкиперском протоке и снегоприемный пункт на Взлетной улице.

Измененный Технологический регламент уборки дорог на 2018 год ужесточает требования к уборке проезжей части у остановок общественного транспорта, а также в зонах пешеходных переходов. Комитет по благоустройству также разработал Регламент взаимодействия для координации действий всех структур при уборке улиц, сейчас он проходит согласование в исполнительных органах власти Петербурга.

Как сообщают в комитете, при первых же прогнозах о заморозках, даже если это произойдет до официального начала зимнего сезона, на 117-ти дорогах будет дежурить уборочная техника с запасом противогололедных средств.

При этом, как подчеркнул глава комитета Владимир Рублевский, этой зимой будет продолжен курс на бессолевую экологичную уборку.