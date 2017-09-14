Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Названа главная причина смерти во время секса
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
«Это объявление войны»: в ЛНР на идею ввода миротворцев в Донбасс
Названа причина смерти экс-солистки «Банд'Эрос» Змихновской
Супервулканы грозят уничтожить человечество В NASA опасаются угрозы «страшнее любого астероида»
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: разведенная Кети Топурия сфотографировалась топлес
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ Франции заявили, что США больше не сверхдержава – СМИ
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
17:14 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Праздник «День Танаиса» пройдет в Мясниковском районе

Вход на территорию музея-заповедника, где состоится мероприятие, будет бесплатным.

Театрализованный праздник «День Танаиса» пройдет в Мясниковском районе Ростовской области 16 сентября.

Как сообщается на сайте археологического музея-заповедника «Танаис», где состоится мероприятие, праздник разработан по мотивам одноименного античного торжества, о котором повествует текст на мраморной плите II в. н.э., найденной при раскопках.

Посетителей музея ждут ярмарка ремесел, «Пифийские игры», выступления античного театра «Одеон», соревнования, античный тир, возможность сфотографироваться в историческом костюме, розыгрыш призов, конкурс-викторина, различные мастер-классы,

Кроме того, весь день будут работать экспозиции и выставки музея-заповедника.

Вход на праздник, который пройдет с 10.00 до 17.00, будет бесплатным.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Не спрашивайте про оценки». Психолог о главных ошибках родителей школьников
Звонки о «минировании» инициировали люди, связанные с ИГ
Евросоюз продлил санкции против России
Озвучена разница в зарплатах женщин и мужчин в России
«Жди меня» больше не будет выходить на «Первом канале»
Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем
17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады
Дмитрий Гришин получил премию «Бизнесмен года»
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь