Театрализованный праздник «День Танаиса» пройдет в Мясниковском районе Ростовской области 16 сентября.

Как сообщается на сайте археологического музея-заповедника «Танаис», где состоится мероприятие, праздник разработан по мотивам одноименного античного торжества, о котором повествует текст на мраморной плите II в. н.э., найденной при раскопках.

Посетителей музея ждут ярмарка ремесел, «Пифийские игры», выступления античного театра «Одеон», соревнования, античный тир, возможность сфотографироваться в историческом костюме, розыгрыш призов, конкурс-викторина, различные мастер-классы,

Кроме того, весь день будут работать экспозиции и выставки музея-заповедника.