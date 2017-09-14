Праздник «День Танаиса» пройдет в Мясниковском районе
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Вход на территорию
Театрализованный праздник «День Танаиса» пройдет в Мясниковском районе Ростовской области 16 сентября.
Как сообщается на сайте археологического
Посетителей музея ждут ярмарка ремесел, «Пифийские игры», выступления античного театра «Одеон», соревнования, античный тир, возможность сфотографироваться в историческом костюме, розыгрыш призов,
Кроме того, весь день будут работать экспозиции и выставки
Вход на праздник, который пройдет с 10.00 до 17.00, будет бесплатным.