В пяти школах Казани появились классы для детей-аутистов

Класс для детей с аутистическим расстройством в школе № 1 посетил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба исполкома.

1 сентября классы для особенных детей открылись в казанских школах №№ 1, 65, 97, 156, 168. В них обученные учителя работают по специальной программе, пользующейся популярностью в Европе. В оснащенных кабинетах занятия проходят ежедневно — это позволяет социализировать детей, чтобы в дальнейшем они могли жить в обществе. Преподаватель Ольга Галанина, отметила, что были случаи, когда дети-аутисты, с которыми, занимаются, выздоравливали.

«Раньше это были единичные случаи, сейчас это происходит более массово. Есть яркий пример — первый аутист, с которым я работала, он учился в обыкновенной школе, потом закончил Энергоинститут, и вот буквально в июне у него была свадьба. Они ничем не отличаются от нас, они такие же, как и мы», — подчеркнула педагог.