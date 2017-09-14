Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
Названа главная причина смерти во время секса
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
Журнал, назвавший Путина собакой, ответил посольству России
Пара из РФ создала необычное дело, заработав 1,7 млн руб. за лето
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли
Ольга Бузова запускает собственное шоу на «Первом»
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
СМИ: разведенная Кети Топурия сфотографировалась топлес
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ Франции заявили, что США больше не сверхдержава – СМИ
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
17:09 (мск), источник: АиФ Казань

В пяти школах Казани появились классы для детей-аутистов

Ресурсные классы для детей с аутистическими заболеваниями открылись в казанских школах №№ 1, 65, 97, 156, 168.

Класс для детей с аутистическим расстройством в школе № 1 посетил мэр Казани Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба исполкома.

1 сентября классы для особенных детей открылись в казанских школах №№ 1, 65, 97, 156, 168. В них обученные учителя работают по специальной программе, пользующейся популярностью в Европе. В оснащенных кабинетах занятия проходят ежедневно — это позволяет социализировать детей, чтобы в дальнейшем они могли жить в обществе. Преподаватель Ольга Галанина, отметила, что были случаи, когда дети-аутисты, с которыми, занимаются, выздоравливали.

«Раньше это были единичные случаи, сейчас это происходит более массово. Есть яркий пример — первый аутист, с которым я работала, он учился в обыкновенной школе, потом закончил Энергоинститут, и вот буквально в июне у него была свадьба. Они ничем не отличаются от нас, они такие же, как и мы», — подчеркнула педагог.

В школе № 1 обучаются 7 детей с аутистическим расстройством: четыре ребенка в 1 классе, два — во 2-м, и один — в 3-м. Всего в городе по специальной программе занимаются 19 детей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
В гробу президента Польши обнаружили тела еще двух человек
Звонки о «минировании» инициировали люди, связанные с ИГ
Евросоюз продлил санкции против России
Озвучена разница в зарплатах женщин и мужчин в России
«Жди меня» больше не будет выходить на «Первом канале»
Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем
17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады
Дмитрий Гришин получил премию «Бизнесмен года»
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь