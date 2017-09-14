Под Воронежем открыли Аллею героев Советского Союза

Источник: РИА "Воронеж"

На 13 стелах выбиты имена девяти Героев Советского Союза, двух полных кавалеров ордена Славы, полного кавалера Георгиевского банта и полного кавалера Георгиевского креста. На двухметровой 14-й стеле — изображение «Золотой Звезды» Героя Советского Союза. Стелы изготовили в России.

В церемонии поучаствовали главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, помощник полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александр Меркулов, ветераны Великой Отечественной войны, а также родственники героев. Глава региона Алексей Гордеев направил поздравление жителям Рамонского района. Губернатор отметил, что «основная идея мемориала — сохранение живой исторической памяти и воспитание юного поколения на примере высокого патриотизма».