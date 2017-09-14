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17:34 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Под Воронежем открыли Аллею героев Советского Союза

Открытие Аллеи героев Советского союза состоялось в Рамони в четверг, 14 сентября. Композиция представляет собой 14 стел из индийского красного мрамора, сообщил пресс-центр облправительства.

Источник: РИА "Воронеж"

На 13 стелах выбиты имена девяти Героев Советского Союза, двух полных кавалеров ордена Славы, полного кавалера Георгиевского банта и полного кавалера Георгиевского креста. На двухметровой 14-й стеле — изображение «Золотой Звезды» Героя Советского Союза. Стелы изготовили в России.

В церемонии поучаствовали главный федеральный инспектор по Воронежской области Александр Солодов, помощник полномочного представителя президента РФ в ЦФО Александр Меркулов, ветераны Великой Отечественной войны, а также родственники героев. Глава региона Алексей Гордеев направил поздравление жителям Рамонского района. Губернатор отметил, что «основная идея мемориала — сохранение живой исторической памяти и воспитание юного поколения на примере высокого патриотизма».

Организация «В поддержку армии, оборонной промышленности и военной науки» представила проект осенью 2016 года и выиграла грант в 2,5 млн рублей. Средства на благоустройство территории вокруг Аллеи героев — 4,8 млн рублей — выделили из бюджетов региона и Рамонского городского поселения в рамках госпрограммы Воронежской области «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления».

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