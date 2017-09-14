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17:46 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Оплата проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами внедрена в Нижнем Новгороде

Сбербанк, Mastercard и Ситикард внедрили в Нижнем Новгороде оплату проезда в наземном транспорте бесконтактными банковскими картами. Об этом сообщает корреспондент НИА «Нижний Новгород», присутствовавший на запуске системы, 14 сентября 2017 года.

Источник: РИА "Новости"

Жители и гости Нижнего Новгорода с сегодняшнего дня смогут оплатить проезд в автобусах, трамваях и троллейбусах в одно касание бесконтактной банковской картой — как на пластике, так и в телефоне, наручных часах, фитнес-браслете. Для этого нужно будет приложить карту или другое устройство с бесконтактной технологией к терминалу, который находится у кондуктора. При этом стоимость поездки составит не 28, а 26 рублей.

«Такое нововведение особенно важно в преддверии Чемпионата мира по футболу. Скоро мы встретим большое количество гостей, и они будут оценивать уровень комфорта городской среды», — отметил присутствующий на церемонии запуска системы вице-губернатор Евгений Люлин.

Глава города Елизавета Солонченко подчеркнула, что Нижний Новгород — первый в России город, где такая система внедрена на всех видах общественного транспорта. «Благодаря слаженной работе всех, кто участвовал в проекте, мы можем говорить, что у нас используются передовые технологии», — сказала глава города.

Вице-президент ПАО Сбербанк", председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин сообщил, что в ближайшее время появится возможность оплаты проезда на транспорте не только картами MasterCard, но и картами платежной системы МИР.

«Для нас основная задача — предоставить населению высококлассный сервис. Мы пытаемся делать все возможное для того, чтобы экономить время людей при осуществлении их повседневных дел. Поэтому очень важно, чтобы человек мог получить услугу одним касанием», — отметил Колтыпин.

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