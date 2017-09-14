Петербургский метрополитен заказал себе «собаку с милицией»

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с конкурсной документацией работа четвероногих поисковиков на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» оценивается в 690 тысяч рублей. За эти средства в течение двух месяцев — с 23 октября по 21 декабря — кинологи должны произвести 720 проверок. То есть каждый выход на объект оценивается в сумму чуть мене одной тысячи рублей, за период действия контракта кинологи будут проводить около 10 проверок ежедневно. «Время несения службы кинолога с собакой 45 минут и 15 минут отдыха, выгула и восстановления собаки», — указали инициаторы конкурса.

Согласно техническому заданию, проверки будут проходить только на станции «Технологический институт».

— После прохода граждан через рамку металлодектора по указанию сотрудников службы контроля на метрополитене проверка багажа и граждан осуществляется при помощи поисковой собаки, — поясняется в документах, — обследование безнадзорных предметов как в вестибюле, так и в уровне платформы.