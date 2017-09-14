Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Прилучный с женой, Самбурская и звезды СТС на презентации канала
Ученые выяснили, как правильно вести сидячий образ жизни
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
Что будет с рублем к зиме
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Что общего у биткоинов и тюльпанов?Русская служба Би-би-си попыталась разобраться, какое будущее ожидает криптовалюту в России и в мире
Лиза Арзамасова представила фильм, в котором сыграла маму
Четырехлетний гипнотизер покорил зрителей шоу Галкина
«ЗИЛ Брежнева» продают за 54 млн рублей
Как оформить ДТП без ошибок: инструкция
СМИ: разведенная Кети Топурия сфотографировалась топлес
"Забыла купальник": Кабаева из Дома-2 у бассейна
Вера Брежнева вышла в свет в роскошном образе (фото)
Эвелина Блёданс развелась с мужем
СМИ Франции заявили, что США больше не сверхдержава – СМИ
Постпред РФ назвал беспрецедентным случай в ОБСЕ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
14День знаний в российских школах
12Сильнейший природный пожар в истории Лос-Анджелеса
17:43 (мск), источник: "Российская газета"

Петербургский метрополитен заказал себе «собаку с милицией»

Петербургский метрополитен решил привлечь кинологов к обеспечению безопасности. На официальном сайте госзакупок размещена информация о конкурсе на «оказание услуг по выявлению у граждан и в их багаже взрывчатых веществ с использованием поисковых собак с кинологами».

Источник: РИА "Новости"

В соответствии с конкурсной документацией работа четвероногих поисковиков на объектах ГУП «Петербургский метрополитен» оценивается в 690 тысяч рублей. За эти средства в течение двух месяцев — с 23 октября по 21 декабря — кинологи должны произвести 720 проверок. То есть каждый выход на объект оценивается в сумму чуть мене одной тысячи рублей, за период действия контракта кинологи будут проводить около 10 проверок ежедневно. «Время несения службы кинолога с собакой 45 минут и 15 минут отдыха, выгула и восстановления собаки», — указали инициаторы конкурса.

Согласно техническому заданию, проверки будут проходить только на станции «Технологический институт».
Фоторепортаж
Взрыв в метро Санкт-Петербурга

— После прохода граждан через рамку металлодектора по указанию сотрудников службы контроля на метрополитене проверка багажа и граждан осуществляется при помощи поисковой собаки, — поясняется в документах, — обследование безнадзорных предметов как в вестибюле, так и в уровне платформы.

Напомним, меры безопасности на петербургском метрополитене были усилены после теракта, совершенного смертником. Взрыв произошел в тоннеле на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». Импровизированный мемориал памяти петербуржцы организовали как раз у «Техноложки».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Донской: Сортирующие мусор россияне смогут получить льготы по ЖКХ
Звонки о «минировании» инициировали люди, связанные с ИГ
Евросоюз продлил санкции против России
Озвучена разница в зарплатах женщин и мужчин в России
«Жди меня» больше не будет выходить на «Первом канале»
Поклонская рассказала об истории фотографии с Учителем
17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады
Дмитрий Гришин получил премию «Бизнесмен года»
Спорт
Промесозависимость и гармошка. 5 выводов по игре «Спартака» Не все, конечно, плохо, но и хорошего мало
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
От «Корней» до Малинина: призеры «Фабрики звезд», которых забыли На ТВ вернулось шоу по производству талантов — «Фабрика звезд». Вспоминаем самых ярких финалистов предыдущих «Фабрик», которым не удалось построить столь же яркую карьеру в шоу-бизнесе
Недвижимость
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
«Пятерочки» могут появиться на заправках
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь