В Волгограде впервые открылись 14 полицейских классов

В Волгограде первые в этом учебном году открылись 14 полицейских классов, в которых будет обучаться 382 кадета.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, с 1 сентября 2017 года в 12 муниципальных общеобразовательных учреждениях региона действуют 65 полицейских классов, в которых обучается 1 709 кадетов. «С каждым годом кадетское движение на территории Волгограда активно развивается и совершенствуется», — добавили в главке.