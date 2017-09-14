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17:35 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгограде впервые открылись 14 полицейских классов

С воспитанниками классов будут проводиться патриотические мероприятия.

В Волгограде первые в этом учебном году открылись 14 полицейских классов, в которых будет обучаться 382 кадета.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, с 1 сентября 2017 года в 12 муниципальных общеобразовательных учреждениях региона действуют 65 полицейских классов, в которых обучается 1 709 кадетов. «С каждым годом кадетское движение на территории Волгограда активно развивается и совершенствуется», — добавили в главке.

Отметим, что с воспитанниками классов будут проводиться спортивные и патриотические мероприятия.

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