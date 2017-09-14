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17:37 (мск), источник: Время Воронежа

В День города в Воронеже откроют отель «Марриотт»

Вызвавший множество споров торгово-офисный центр на проспекте Революции строили пять лет.

Источник: Время Воронежа

Открытие отеля «Марриотт» на проспекте Революции назначено на 13.30 16 сентября, — следует из программы Дня города, опубликованной на сайте мэрии в четверг, 14 сентября. Напомним, что возведение этого огромного многофункционального комплекса в историческом центре Воронежа вызвало множество споров, которые ник чему не привели.

О планах строительства «Марриотта» стало известно в 2011 году, сами работы начались в 2013-м. Примерно тогда же было собрано более 5 тыс. подписей горожан, которые просили губернатора Алексея Гордеева не допустить строительства этого здания на том основании, что оно в корне изменит исторический облик Воронежа.

Заслуженный архитектор России Станислав Гилев, к примеру, заявил, что отель уничтожит исторический масштаб проспекта Революции и вызовет серьезный диссонанс в застройке центра Воронежа, испортит панораму правого берега города.

Но адресат протеста, судя по всему, был выбран неудачно, поскольку проект был поддержан губернатором Алексеем Гордеевым и утвержден экспертным советом по проблемам социально-экономического развития области 15 июня 2012 года.

А вот как высказался по этому поводу на форуме BUILD 2015 тогдашний вице-мэр Владимир Астанин:

— По «Мариотту» сломано много копий. Решения принимались в 2011 году. Да, далеко не бесспорный объект. Кого-то — трясет, кого-то не трясет. Жизнь покажет правильность и неправильность решения. Вы знаете, когда в Париже строили Эйфелеву башню, то всеобщее мнение было такое, что она убьет Париж. А сегодня этот объект — символ города. Понимаете, иногда город растет как сад, иногда — как лес. И то, и другое имеет право.

Окончание строительства было запланировано на 2016 год, затем срок перенесли на март 2017 года.

Теперь, как видим, назначена новая дата — День города.

Напомним, что проект осуществила компания ОАО «ЦУМ-Воронеж», ориентировочная стоимость строительства составила более 10 млрд рублей. Общая площадь объекта — 74 тыс. кв. м, он включает в себя пятизвездочный отель Marriott площадью 27 тыс. кв. м (221 номер и 100 апартаментов). Номерным и апартаментным фондами, вместе с двумя ресторанами, бальным залом на 1,5 тыс. человек и конференц-залами, будет управлять напрямую компания Marriott. Кроме того, комплекс также включает подземный паркинг вместимостью более 400 автомобилей. Рядом со зданием застройщик обещал обустроить парковую зону, а также пешеходную улицу «Воронежский Арбат».

Про «Воронежский Арбат» в программе Дня города упоминаний нет.

Герман Полтаев.

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