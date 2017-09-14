В Сингапуре прошла инаугурация первой женщины-президента

Источник: AP 2017

По данным телеканала, торжественная церемония проходила в президентском дворце «Истана» при участии премьер-министра страны Ли Сянь Луна, верховного судьи Сундареша Менона, членов кабинета министров, представителей судебных органов и других видных государственных деятелей.

Во время своей первой президентской речи Халима Якоб отметила, что ее главной целью как президента является объединение сингапурского народа.

«Я призываю всех сингапурцев принять участие в моем начинании. Мы должны оставить будущим поколениям лучший Сингапур», — передает слова президента телеканал.

Источник: AP 2017

«Сегодня я хочу заверить всех сингапурцев, что как ваш президент я буду служить каждому из вас вне зависимости от расы, языка или религии», — добавила она.