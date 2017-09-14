В Сингапуре прошла инаугурация первой женщины-президента
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Инаугурация первой
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Инаугурация первой
По данным телеканала, торжественная церемония проходила в президентском дворце «Истана» при участии
«Я призываю всех сингапурцев принять участие в моем начинании. Мы должны оставить будущим поколениям лучший Сингапур», — передает слова президента телеканал.
«Сегодня я хочу заверить всех сингапурцев, что как ваш президент я буду служить каждому из вас вне зависимости от расы, языка или религии», — добавила она.
Бывший спикер парламента Сингапура Халима Якоб была объявлена восьмым президентом страны в среду, после того, как президентская избирательная комиссия не выдала квалификационные разрешения другим кандидатам на этот пост.