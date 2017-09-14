Новочеркасск попал в список 15 самых грязных городов России
В России есть 15 максимально загрязненных территорий, которые, по оценкам экологов, наиболее неблагоприятны с точки зрения атмосферного воздуха и накопления отходов.
В России есть 15 максимально загрязненных территорий, которые, по оценкам экологов, наиболее неблагоприятны с точки зрения атмосферного воздуха и накопления отходов.
Об этом «Российской газете» рассказал министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской.
«Это Норильск, Липецк, Череповец, Новокузнецк, Нижний Тагил, Магнитогорск, Красноярск, Омск, Челябинск, Братск, Новочеркасск, Чита, Дзержинск, Медногорск, Асбест», — перечислил министр. По его словам, здесь находится много производств, а значит, и экологических рисков.
Он также напомнил, что к концу Года экологии в России будет составлен экологический рейтинг регионов. Это будет рейтинг не только по показателям выбросов, сбросов и образования отходов, но, прежде всего, по качеству природоохранного управления.
Как сообщали Юга.ру, Краснодарский край занял 14-е место в экологическом рейтинге, который составила российская общественная организация «Зеленый патруль». По итогам лета 2017 года первое место заняла Тамбовская область. В пятерку экологически чистых регионов вошли Республика Алтай, Алтайский край, Чувашия и