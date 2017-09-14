В Воронежской области гриппом и ОРВИ заболели 4,6 тыс человек за неделю

За аналогичный период 2016 года — с 5 по 11 сентября — к врачам обратились 3,7 тыс. пациентов. Статистику опубликовали на сайте ведомства в четверг, 14 сентября. Среди пациентов — 70% детей.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» за неделю выделили 9 вирусов, в том числе 3 вируса парагриппа, 2 риновируса, 1 аденовирус и 3 РС-вируса (респираторный синцитиальный вирус, вызывающий инфекции дыхательных путей).



Санврачи напомнили, что основным способом защиты населения от гриппа является вакцинация. Наиболее благоприятный период для проведения прививок — с сентября по ноябрь.