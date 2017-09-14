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18:02 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронежской области гриппом и ОРВИ заболели 4,6 тыс человек за неделю

С 4 по 10 сентября 2017 года заболели 4,6 тыс. жителей Воронежской области, сообщила пресс-служба регуправления Роспотребнадзора.

За аналогичный период 2016 года — с 5 по 11 сентября — к врачам обратились 3,7 тыс. пациентов. Статистику опубликовали на сайте ведомства в четверг, 14 сентября. Среди пациентов — 70% детей.

По данным вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» за неделю выделили 9 вирусов, в том числе 3 вируса парагриппа, 2 риновируса, 1 аденовирус и 3 РС-вируса (респираторный синцитиальный вирус, вызывающий инфекции дыхательных путей).

Санврачи напомнили, что основным способом защиты населения от гриппа является вакцинация. Наиболее благоприятный период для проведения прививок — с сентября по ноябрь.

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