Теплая погода без осадков вернётся в Казахстан в пятницу, 15 сентября

Источник: Informburo.kz

Прогноз погоды на 15 сентября синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».

В Восточно-Казахстанской, ночью и утром в Акмолинской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами возможен туман.

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В Астане переменная облачность. Температура воздуха ночью 7−9 градусов тепла, днём 20−22.

В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 22−24 градусов.

В Акмолинской области облачно. Температура воздуха ночью 6−11 градусов тепла. Днём от 17 до 22 градусов тепла.

В Актюбинской области солнечно. Температура воздуха ночью составит 11−13 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 25−27 градусов.

В Алматинской области облачно. Ночью от 6 до 11 градусов, днём от 20 до 24 градусов тепла.

В Атырауской области пройдут дожди с грозами. Ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 27 до 32 градусов по Цельсию.

В Восточно-Казахстанской области 15 сентября ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха составит от 2 до 7 градусов ночью и от 15 до 20 градусов тепла днём.

В Жамбылской области облачно. Местами усилится ветер до 15−20 м/с. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов ночью, от 23 до 28 градусов тепла днём.

В Западно-Казахстанской области облачно, но без осадков. Местами усилится ветер до 15−20 м/с. Температура воздуха ночью составит от 12 до 17 градусов тепла, днём от 25 до 30 градусов по Цельсию.

В Карагандинской области облачно. Ночью температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +23.

В Костанайской области переменная облачность. Ночью на территории региона ожидается от 7 до 12 градусов по Цельсию, днём от 20 до 25 градусов тепла.

В Кызылординской области установится ясная погода. Температура воздуха ночью составит 10−15, днём от 26 до 31 градуса тепла.

В Мангыстауской области облачно. Ночная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 27 до 32 градусов по Цельсию.

В Павлодарской области облачно. Температура воздуха составит 3−8 ночью и от 17 до 22 днём.

В Северо-Казахстанской области облачно. Ночью температура воздуха от 7 до 12 градусов, днём от 20 до 25 градусов по Цельсию.