Теплая погода без осадков вернётся в Казахстан в пятницу, 15 сентября
В целом по республике осадков не ожидается. Лишь в западной части страны пройдут дожди.
В целом по республике осадков не ожидается. Лишь в западной части страны пройдут дожди.
Прогноз погоды на 15 сентября синоптики опубликовали на сайте РГП «Казгидромет».
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В Астане переменная облачность. Температура воздуха ночью 7−9 градусов тепла, днём 20−22.
В Алматы переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха ночью от 8 до 10 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 22−24 градусов.
В Акмолинской области облачно. Температура воздуха ночью 6−11 градусов тепла. Днём от 17 до 22 градусов тепла.
В Актюбинской области солнечно. Температура воздуха ночью составит 11−13 градусов тепла. Днём воздух прогреется до 25−27 градусов.
В Алматинской области облачно. Ночью от 6 до 11 градусов, днём от 20 до 24 градусов тепла.
В Атырауской области пройдут дожди с грозами. Ночная температура воздуха от 14 до 19 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 27 до 32 градусов по Цельсию.
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В Жамбылской области облачно. Местами усилится ветер до 15−20 м/с. Температура воздуха составит от 7 до 12 градусов ночью, от 23 до 28 градусов тепла днём.
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В Карагандинской области облачно. Ночью температура воздуха от 6 до 11 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +23.
В Костанайской области переменная облачность. Ночью на территории региона ожидается от 7 до 12 градусов по Цельсию, днём от 20 до 25 градусов тепла.
В Кызылординской области установится ясная погода. Температура воздуха ночью составит 10−15, днём от 26 до 31 градуса тепла.
В Мангыстауской области облачно. Ночная температура воздуха от 17 до 22 градусов тепла. Температурный фон днём составит от 27 до 32 градусов по Цельсию.
В Павлодарской области облачно. Температура воздуха составит 3−8 ночью и от 17 до 22 днём.
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