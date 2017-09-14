Раскрыта главная опасность кошек для человека

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По оценкам специалистов, токсоплазмозом могут быть заражены до половины населения мира. При этом в США и России количество инфицированных достигает 23 и 20 процентов, соответственно. Известно, что паразит, попадая в мозг мышей, вызывает потерю страха грызунов перед кошками, что делает их легкой добычей. В результате T.gondii распространяется среди домашних любимцев и может передаваться хозяевам. Обычно токсоплазмоз легко переносится, однако у беременных женщин он может вызвать серьезные осложнения.

Считается, что токсоплазма может изменять и поведение людей, способствуя их привязанности к кошкам, однако это предположение рассматривается некоторыми учеными как спорное. В то же время имеются данные о воздействии паразита на мозг человека.

Специалисты проанализировали данные, полученные в ходе масштабного исследования National Collaborative Chicago-Based Congenital Toxoplasmosis Study. В нем приняли участие 246 человек, инфицированных токсоплазмозом. Состояние их мозга отслеживалось с 1981 года. Было также оценено воздействие паразита на культуры нейронных клеток, активность их генов и синтез белков.