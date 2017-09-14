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19:08 (мск), источник: Informburo.kz

В Карагандинской области подготовились к паводкам 2018 года

Работа по подготовке к паводкам стоит на особом контроле ДЧС Карагандинской области.

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Источник: Informburo.kz

В Карагандинской области уже подготовились к возможным паводкам 2018 года. Спасатели возвели оградительные валы в нескольких населённых пунктах с высоким риском затопления, сообщает ДЧС Карагандинской области на официальном сайте МВД РК КЧС.

Источник: Informburo.kz

С помощью инженерной техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области в Нуркен Абдировском сельском округе на автодороге Каркаралинск — Аппаз в районе шести водопропускных колец для отвода талых вод подняты земляные валы протяженностью 200 метров и высотой 1,5 м. В сёлах Жарлы и Акшокы подняты земляные валы, общей протяженностью более 3500 метров. Такая же работа проделана в Тегисшилдикскоом, Каршигалинском, Угарском сельских округах.

Источник: Informburo.kz

Для защиты жилых домов от паводковых и дождевых вод при разливе озера Караколь в населённом пункте Тельман одноимённого сельского округа проведены берегоукрепительные работы с северо-восточной стороны озера протяженностью 500 метров. Также проведено оснащение паводкоопасных населённых пунктов Сарыозен, Сельстрой, Батпак, Акпан локальными системами оповещения.

Чтобы обеспечить безаварийный пропуск талых вод, поступающих со склона мелкосопочника, расположенного в юго-восточной части села Жуантобе Осакаровского района, укреплены повреждённые участки существующего защитного вала длиной 600 метров при общей протяженности 1100 метров.

Начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Кульшимбаев совместно с руководством ТОО «KazakhmysEnergy» провёл осмотр технического состояния гидроузла Шерубай-Нуринского водохранилища этой организации. Он рекомендовал организовать и провести своевременный сброс воды, чтобы создать необходимый свободный объём для принятия паводковых вод.

Источник: Informburo.kz

Работа по своевременному выполнению мероприятий по подготовке к паводковому периоду стоит на особом контроле Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.

Жители Акмолинской, Северо-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской, Костанайской, Восточно-Казахстанской и Жамбылской областей минувшей весной пострадали от паводка. В Карагандинской области в смытом с дороги УАЗе утонули три человека.

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