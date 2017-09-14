В Карагандинской области подготовились к паводкам 2018 года
Работа по подготовке к паводкам стоит на особом контроле ДЧС Карагандинской области.
Работа по подготовке к паводкам стоит на особом контроле ДЧС Карагандинской области.
В Карагандинской области уже подготовились к возможным паводкам 2018 года. Спасатели возвели оградительные валы в нескольких населённых пунктах с высоким риском затопления, сообщает ДЧС Карагандинской области на официальном сайте МВД РК КЧС.
С помощью инженерной техники Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области в Нуркен Абдировском сельском округе на автодороге Каркаралинск — Аппаз в районе шести водопропускных колец для отвода талых вод подняты земляные валы протяженностью 200 метров и высотой 1,5 м. В сёлах Жарлы и Акшокы подняты земляные валы, общей протяженностью более 3500 метров. Такая же работа проделана в Тегисшилдикскоом, Каршигалинском, Угарском сельских округах.
Для защиты жилых домов от паводковых и дождевых вод при разливе озера Караколь в населённом пункте Тельман одноимённого сельского округа проведены берегоукрепительные работы с
Чтобы обеспечить безаварийный пропуск талых вод, поступающих со склона мелкосопочника, расположенного в
Начальником Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Кульшимбаев совместно с руководством ТОО «KazakhmysEnergy» провёл осмотр технического состояния гидроузла
Работа по своевременному выполнению мероприятий по подготовке к паводковому периоду стоит на особом контроле Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области.
Жители Акмолинской,