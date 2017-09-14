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19:51 (мск), источник: РИА Новости

Ученые выяснили, что наносит главный вред Байкалу

ИРКУТСК, 14 сен — РИА Новости. Ученые на Байкальском водном форуме в четверг оценили современное экологическое состояние Байкала, по их данным, антропогенный фактор несравним с тем негативным воздействием, которое на озеро оказывают лесные пожары.

Источник: РИА Новости

Ранее сообщалось, что Байкальский Международный экологический водный форум начал работу в Иркутске. Своей главной задачей его участники видят решение проблем озера Байкал, прежде всего через изучение и применение передовых технологий очистки воды.

Обзорные доклады по теме современного экологического состояния Байкала на форуме делали в разных секциях сразу два ученых, но их мнение совпадало в главном — вред, который наносят озеру лесные пожары, не может сравниться сегодня ни с каким другим негативным фактором.

По данным президента Межрегионального Союза Проектировщиков, профессора Московского государственного строительного университета Евгения Пупырева, деятельность человека нельзя рассматривать как серьезную угрозу экосистеме озера, поскольку за 100 лет численность населения на его берегах фактически не увеличилась.

«По данным на 1916 год мы имели по берегам Байкала население 76 тысяч человек. Сейчас цифра — 84 тысячи. Говорить о том, что на Байкале есть перенаселение, это неправильно», — сказал профессор. При этом он отметил, что с точки зрения антропогенного воздействия наиболее существенными негативными факторами являются плохие очистные сооружения и неконтролируемая миграция — туристы, число которых в течение двух летних месяцев только на Ольхоне достигает порядка 300 тысяч. Однако, в сравнении с последствиями лесных пожаров, по мнению ученого, эта угроза экосистеме не является сколь-либо значимой.

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К таким же выводам пришли ученые Лимнологического института СО РАН. По словам директора научного учреждения, доктора геолого-минералогических наук Андрея Федотова, вредные вещества, оседающие на поверхности воды в результате масштабных пожаров в лесах, окружающих Байкал, наносят озеру несравнимо больший вред, чем деятельность людей. Ученые отмечают изменения видового состава флоры и фауны озера. В частности, массовую гибель байкальской губки, они с сожалением констатируют как неоспоримый факт. Как и сокращение популяции еще одного эндемика — омуля.

Эксперты также сходятся во мнении, что озеро нуждается в системном, а не случайном мониторинге состояния экосистемы. Они отмечают, что степень изученности проблем озера, в котором сосредоточено почти 20 процентов мирового запаса пресной воды, низка.

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