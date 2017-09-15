В Воронежской городской клинической больнице № 8 открыли новое реабилитационное отделение

Воронежцы смогут пройти реабилитацию в новом отделении городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 8. Сотрудники реготделения Фонда социального страхования РФ подписали соглашение о взаимодействии с медучреждением, сообщила пресс-служба ведомства региона в четверг, 14 сентября. Основной профиль реабилитационного отделения — лечение последствий травм опорно-двигательного аппарата и нервной системы. Заключенное соглашение позволит специалистам непрерывно следить за состоянием пациента, а также оперативно контролировать процедуры.

Кроме того, в Воронеже объединили поликлиники № 3 и № 11. В поликлинике № 11 планируется организовать работу по тому же принципу, что и в 3-й поликлинике, которая с 2016 года участвует в пилотном проекте «Моя поликлиника». Проект предусматривает четкое разделение потоков больных на плановых и внеплановых, а также существует электронная запись на прием к врачу.