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15:24 (мск), источник: ТАСС

Новые правила в школах Подмосковья из-за инцидента в Ивантеевке частично введут в октябре

Как пояснила омбудсмен Ксения Мишонова, власти региона планируют ввести норматив, согласно которому ученик после звонка не сможет попасть в класс.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новые правила, которые разрабатывают власти Московской области из-за инцидента в школе подмосковной Ивантеевки, частично вступят в силу в октябре. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам детей в регионе Ксения Мишонова.

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«В ближайшее же время, я думаю, мы разработаем норматив, по которому ученик не сможет после звонка войти в класс. Он будет находиться либо в кабинете директора, либо в кабинете дежурного педагога с объяснением причин, почему он опоздал. <…> Думаю, в октябре мы точно это сделаем (вступит в силу это правило — прим. ТАСС)», — сказала Мишонова.

По ее словам, остальные правила вступят в силу позже. Власти разрабатывают нормы, которые позволят досматривать школьников, если они вызвали серьезное подозрение. Дополнительно к этому чиновники создадут новые правила найма ЧОП для охраны учебных учреждений.

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