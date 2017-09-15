Новые правила в школах Подмосковья из-за инцидента в Ивантеевке частично введут в октябре

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Новые правила, которые разрабатывают власти Московской области из-за инцидента в школе подмосковной Ивантеевки, частично вступят в силу в октябре. Об этом сообщила в четверг ТАСС уполномоченный по правам детей в регионе Ксения Мишонова.

«В ближайшее же время, я думаю, мы разработаем норматив, по которому ученик не сможет после звонка войти в класс. Он будет находиться либо в кабинете директора, либо в кабинете дежурного педагога с объяснением причин, почему он опоздал. <…> Думаю, в октябре мы точно это сделаем (вступит в силу это правило — прим. ТАСС)», — сказала Мишонова.