В Москве откроют самую высокую смотровую площадку в Европе

Источник: РИА Новости

Высота «Башни Федерация» составляет 374 метра. Смотровая площадка расположится на 89-м этаже башни, как это было предусмотрено еще при проектировании небоскреба. Как сообщил Смирнов, смотровая площадка получит название Panorama 360, новое пространство включит в себя 10 интерактивных зон.

Строительная готовность здания — 99,7%, практически все работы завершены. Мы планируем вводиться в эксплуатацию в этом году, в ближайшие 2-3 месяца. И, соответственно, будет запущена и смотровая площадка. Михаил Смирнов Генеральный директор ЗАО "Башни Федерация"

На территории смотровой площадки начнет работу фабрика по производству мороженого «Чистая Линия».

Управляющий партнер Panorama 360 Артур Шакарян предположил, что смотровая площадка будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

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«Мы уже прорабатываем этот вопрос с книгой рекордов Гиннесса. Наша смотровая будет зафиксирована как самая высокая смотровая площадка в Европе, а фабрика мороженого — как самая высокая фабрика мороженого в мире», — отметил Шакарян.