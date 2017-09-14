Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: помощница рассказала правду о состоянии здоровья Задорнова
Вредные примеси из татуировок путешествуют по всему телу
Россиянка нашла в своей квартире тайник времен Николая II
«Это объявление войны»: в ЛНР на идею ввода миротворцев в Донбасс
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
Чем может грозить использование фото знаменитости без ее ведома? Звезда «Клиники» Зак Брафф узнал, что работает компьютерным мастером «в России»
СМИ: помощница рассказала правду состоянии здоровья Задорнова
Гаспарян осадил Урганта за нападки на Соловьева
Внешность огромного внедорожника BMW раскрыли до премьеры
Ford придумал нижние подушки безопасности
Ксения Собчак оскорбила Урганта из-за его шуток
СМИ: Эвелина Блёданс о настоящих причинах развода
Умерла экс-солистка группы «Банд'Эрос» Родика Змихновская
В ЛНР ответили на ввод миротворцев в Донбасс
СМИ: 63-летняя Вайкуле показала неувядающую красоту и молодость
Максакова о причине стыда за детей от Тюрина - СМИ
В посольстве РФ не приняли извинения за оскорбление Путина
Женщина нашла в квартире тайник времен Николая II
Фоторепортажи
12В пустыне Блэк-Рок завершился фестиваль Burning Man
8В Индии простились с Ганешей
20:36 (мск), источник: РИА Новости

В Москве откроют самую высокую смотровую площадку в Европе

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Самая высокая смотровая площадка Европы откроется на территории «Москва-Сити» в «Башне Федерация. Восток» к концу 2017 года, сообщил в четверг журналистам генеральный директор ЗАО «Башни Федерация» Михаил Смирнов.

Источник: РИА Новости

Высота «Башни Федерация» составляет 374 метра. Смотровая площадка расположится на 89-м этаже башни, как это было предусмотрено еще при проектировании небоскреба. Как сообщил Смирнов, смотровая площадка получит название Panorama 360, новое пространство включит в себя 10 интерактивных зон.

Строительная готовность здания — 99,7%, практически все работы завершены. Мы планируем вводиться в эксплуатацию в этом году, в ближайшие 2-3 месяца. И, соответственно, будет запущена и смотровая площадка.
Михаил Смирнов
Генеральный директор ЗАО "Башни Федерация"

На территории смотровой площадки начнет работу фабрика по производству мороженого «Чистая Линия».

Управляющий партнер Panorama 360 Артур Шакарян предположил, что смотровая площадка будет внесена в Книгу рекордов Гиннесса.

Читайте также
Grand Tower переходит в другие руки

«Мы уже прорабатываем этот вопрос с книгой рекордов Гиннесса. Наша смотровая будет зафиксирована как самая высокая смотровая площадка в Европе, а фабрика мороженого — как самая высокая фабрика мороженого в мире», — отметил Шакарян.

Он также рассказал, что экскурсионная программа будет включать в себя проекционное шоу о значимых исторических событиях становления и развития Москвы. В рамках этого шоу гости смогут воспользоваться планшетами с интерактивным персональным гидом и специальной программой для смартфонов, увидеть дополненную панораму Москвы и узнать интересные факты о знаковых местах столицы. Также москвичей и гостей города ждут технологически оснащенные фото-зоны, сверхскоростные лифты, мультимедийные сканеры и насыщенная развлекательная программа. Panorama 360 будет принимать арт-выставки, лекции, кинопоказы, мультимедийные спектакли и концерты.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В Совете Европы прокомментировали отказ России выплачивать взнос
СМИ: ВКС до конца года получат новейшие штурмовики 'Суперграчи'
Звонки о «минировании» инициировали люди, связанные с ИГ
Евросоюз продлил санкции против России
Суд санкционировал арест замглавы ФСИН Коршунова
«Жди меня» больше не будет выходить на «Первом канале»
Carlo Pazolini признали банкротом
17 стран призвали отстранить Россию от Олимпиады
Дмитрий Гришин получил премию «Бизнесмен года»
Спорт
Россию предлагают лишить флага и не пустить в Пхенчхан Национальные антидопинговые агентства США, Канады, Великобритании и еще 14 стран призывают отстранить Россию от участия в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане
Авто
Автосалон во Франкфурте: 5 главных новинок для России Пять из пяти важнейших для россиян премьер немецкой выставки — кроссоверы и внедорожники. Совпадение?
Hi-Tech
Медведеву подарили российский смартфон Inoi R7 Что за устройство подарили премьеру в день презентации iPhone 8?
Кино
Программу «Жди меня» закрыли «Первый канал» и телекомпания «ВИD» не договорились по поводу кандидатуры нового ведущего
Недвижимость
«Пятерочки» могут появиться на заправках
В Петербурге квартиру экс-депутата сдают за 1 млн рублей
8 вещей, которые нужно сделать после ремонта
Россиян защитят от завышенных тарифов на ЖКУ
Леди
Как одеться в масс-маркете и выглядеть на миллион Можно ли отправиться в недорогой магазин и выйти из него с покупками, которые ничуть не уступают дорогим дизайнерским вещам?
Дети
Вера Брежнева готовится снова стать мамой Про свою мечту звезда рассказала журналистам в Сочи, во время конкурса «Новая волна».
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь