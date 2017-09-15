Воронежский «Театр равных» выиграл грант Минкульта России

Воронежский «Театр равных» выиграл грант Министерства культуры России, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» директор труппы Валерия Маламура в четверг, 14 сентября. На полученные 240 тыс рублей в сентябре-октябре 2017 года актеры отправятся на гастроли в Россошь, Лиски, Бобров, Борисоглебск, Белгород, Елец и Орел. Средства пойдут на переезды, проживание и рекламу. На гастролях «Равные» покажут свой новый спектакль «Денискины рассказы» по рассказам советского писателя Виктора Драгунского.

— В каждом городе мы обязательно будем приглашать на нашу постановку людей с ограниченными физическими возможностями и малообеспеченные семьи. Также после спектакля все желающие узнают, как в своей организации создать подобный инклюзивный коллектив, — сообщила Валерия Маламура.

Это второй грант Минкульта России, который получил воронежский «Театр равных». Первый был выделен инклюзивной труппе в 2015 году. Благодаря гранту коллектив смог показать спектакль «Пустодушие» в Борисоглебске, Рамони и Павловске.