Воронежский «Театр равных» выиграл грант Минкульта России
На полученные средства актеры отправятся на гастроли по 4 регионам.
На полученные средства актеры отправятся на гастроли по 4 регионам.
Воронежский «Театр равных» выиграл грант Министерства культуры России, сообщила корреспонденту РИА «Воронеж» директор труппы Валерия Маламура в четверг, 14 сентября. На полученные 240 тыс рублей в
— В каждом городе мы обязательно будем приглашать на нашу постановку людей с ограниченными физическими возможностями и малообеспеченные семьи. Также после спектакля все желающие узнают, как в своей организации создать подобный инклюзивный коллектив, — сообщила Валерия Маламура.
Это второй грант Минкульта России, который получил воронежский «Театр равных». Первый был выделен инклюзивной труппе в 2015 году. Благодаря гранту коллектив смог показать спектакль «Пустодушие» в Борисоглебске, Рамони и Павловске.
«Театр равных» — творческий проект, созданный в 2014 году. В труппе играют