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10:35 (мск), источник: Meduza

Охранный статус снежного барса сменили с «исчезающего» на «уязвимый»

Международный союз охраны природы (МСОП) объявил об изменении охранного статуса ирбиса (снежного барса) с «исчезающий» на «уязвимый».

Источник: AP 2017

В организации заявили, что в некоторых частях ареала ирбиса ситуация улучшилась (в том числе благодаря борьбе с браконьерством), однако численность вида продолжает снижаться и ирбисам по-прежнему грозит вымирание.

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По данным последних лет, на воле живут от четырех до десяти тысяч ирбисов, передает Associated Press. Вид считается исчезающим, если на воле живут менее двух с половиной тысяч взрослых особей, пишет агентство.

14 сентября МСОП сделал еще ряд объявлений — в том числе признал вымершим один из видов нетопырей, обитавший на австралийском острове Рождества. Последний известный представитель вида исчез в августе, следует из сообщения.

Ирбис — вид кошачьих из рода пантер. Ирбисы живут в горах Центральной Азии — в том числе в Южной Сибири, на Памире и в Гималайях. Они занесены в Красную книгу России. Еще о животных, которым грозит вымирание Большие панды — теперь не «исчезающий вид». Объясняем на гифках В Японии начали вымирать животные, которые не менялись 450 миллионов лет. И никто не знает, почему.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Костенко
Вот взялся Владимир Владимирович за барсика - сразу тому лучше стало...
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