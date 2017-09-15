Уроженец Карталов Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Итальянский хирург вместо россиянина выбрал для уникальной операции инвалида из Китая.
Итальянский хирург вместо россиянина выбрал для уникальной операции инвалида из Китая.
32-летний уроженец города Карталы Челябинской области Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидному креслу, вместо пересадки своей головы сделает альтернативную, более дешёвую операцию, сообщает сайт «АиФ-Владимир».
Первая в истории операция по пересадке головы человека на донорское тело была запланирована на декабрь 2017 года. Итальянский хирург Серджио Канаверо ещё несколько лет назад пообещал провести её жителю Владимира Валерию Спиридонову и уже похвастался удачным опытом на мышах. Уроженец Челябинской области был готов на этот шаг
«Было очевидно, что государство, которое предоставит площадку для работы, захочет выдвинуть своего кандидата на трансплантацию. Россия не помогла в этом. Теперь первым будет китайский пациент, — объяснил произошедшее Валерий Спиридонов. — Сейчас моё здоровье стабильное, но я не могу вечно надеяться, что у доктора Канаверо появится возможность мне помочь. Необходимо брать своё здоровье в собственные руки».
Спиридонов уже нашёл альтернативу «эксперименту» и подумывает об операции по имплантации стального стержня для поддержания позвоночника в прямом, а не согнутом состоянии. Её нередко проводят в России пациентам с синдромом