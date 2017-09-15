Уроженец Карталов Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы

32-летний уроженец города Карталы Челябинской области Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидному креслу, вместо пересадки своей головы сделает альтернативную, более дешёвую операцию, сообщает сайт «АиФ-Владимир».

Первая в истории операция по пересадке головы человека на донорское тело была запланирована на декабрь 2017 года. Итальянский хирург Серджио Канаверо ещё несколько лет назад пообещал провести её жителю Владимира Валерию Спиридонову и уже похвастался удачным опытом на мышах. Уроженец Челябинской области был готов на этот шаг из-за спинальной мышечной атрофии, которая неизлечима. Однако текущей весной врач изменил планы и выбрал в качестве пациента китайца.

«Было очевидно, что государство, которое предоставит площадку для работы, захочет выдвинуть своего кандидата на трансплантацию. Россия не помогла в этом. Теперь первым будет китайский пациент, — объяснил произошедшее Валерий Спиридонов. — Сейчас моё здоровье стабильное, но я не могу вечно надеяться, что у доктора Канаверо появится возможность мне помочь. Необходимо брать своё здоровье в собственные руки».