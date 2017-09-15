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07:51 (мск), источник: АиФ Челябинск

Уроженец Карталов Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы

Итальянский хирург вместо россиянина выбрал для уникальной операции инвалида из Китая.

32-летний уроженец города Карталы Челябинской области Валерий Спиридонов, прикованный к инвалидному креслу, вместо пересадки своей головы сделает альтернативную, более дешёвую операцию, сообщает сайт «АиФ-Владимир».

Первая в истории операция по пересадке головы человека на донорское тело была запланирована на декабрь 2017 года. Итальянский хирург Серджио Канаверо ещё несколько лет назад пообещал провести её жителю Владимира Валерию Спиридонову и уже похвастался удачным опытом на мышах. Уроженец Челябинской области был готов на этот шаг из-за спинальной мышечной атрофии, которая неизлечима. Однако текущей весной врач изменил планы и выбрал в качестве пациента китайца.

«Было очевидно, что государство, которое предоставит площадку для работы, захочет выдвинуть своего кандидата на трансплантацию. Россия не помогла в этом. Теперь первым будет китайский пациент, — объяснил произошедшее Валерий Спиридонов. — Сейчас моё здоровье стабильное, но я не могу вечно надеяться, что у доктора Канаверо появится возможность мне помочь. Необходимо брать своё здоровье в собственные руки».

Спиридонов уже нашёл альтернативу «эксперименту» и подумывает об операции по имплантации стального стержня для поддержания позвоночника в прямом, а не согнутом состоянии. Её нередко проводят в России пациентам с синдромом Вердинга-Хоффмана, как у Валерия. Хирургическое вмешательство позволит мужчине легче дышать, сидеть и перемещаться. К сожалению, это не вернёт крепость мышц и не позволит ходить, но качество жизни изменится радикально. При этом операция гораздо дешевле той, что предлагал итальянский хирург, — 47 тысяч долларов.

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