Более половины россиян оказались недовольны своей зарплатой

Источник: Reuters

В целом россияне оказались удовлетворены своей работой. Большинство опрошенных устраивает их график (83%) и условия труда (80%). Еще больше респондентов (90%) оказались удовлетворены теми отношениями, которые у них выстроились с коллегами. Лишь 18% россиян заявили, что они недовольны отношением к себе начальства.

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Только 27% респондентов утверждают, что они работают слишком много, в то время как 66% считают свой уровень занятости подходящим.

Единственным проблемным аспектом работы для большинства россиян оказался уровень зарплаты — 37% сообщили, что он их устраивает.

Социологи предложили участникам опроса выбор между работой, которая им совершенно не нравится, хотя приносит вдвое больший доход, чем сейчас, и любимой работой, которая будет оплачиваться не выше, чем нынешняя. Мнения опрошенных разделились почти поровну. Как выяснилось, большая часть россиян готова работать на неприятной работе, получая при этом большие деньги (46%). В то же время, ненамного меньше (45%) людей готовы отказаться от большего заработка ради любимой работы.