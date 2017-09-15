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03:13 (мск), источник: Восток Медиа

В пятницу в Хабаровский край придёт долгожданное тепло

Дожди почти не будут беспокоить жителей региона.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 61% 758 мм рт. ст. 0 м/с

В Хабаровском крае в пятницу, 15 сентября, практически не будет осадков. Тучи нависнут над несколькими районами, обойдя крупные города стороной. Ясную погоду дополнят почти летние температуры воздуха и слабые порывы ветра.

В Хабаровске дневная температура поднимется 18−20°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Комсомольске-на-Амуре дневная температура повысится до 19−21°C. Осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Николаевске-на-Амуре дневная температура вырастет до 19−21°C. Дождя не будет. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

В Советской Гавани дневная температура снизится до 18−20°С. Синоптики осадков не обещают. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Охотске дневная температура составит 13−15°C. Возможен небольшой дождь. Скорость северного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Вяземском дневная температура повысится до 18−20°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чегдомыне дневная температура снизится до 17−19°C. Существенных осадков не ожидается. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 4−9 м/с.

В Аяне дневная температура поднимется до 17−19°C. Дождя не будет. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В Чумикане дневная температура вырастет до 21−23°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 9−14 м/с.

В Бикине дневная температура составит 19−21°C. Без осадков. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 6−11 м/с.

В селе имени Полины Осипенко дневная температура повысится до 21−23°C. Осадков не ожидается. Скорость юго-западного ветра прогнозируется на уровне 5−10 м/с.

В Троицком дневная температура поднимется до 19−21°C. Дождя не будет. Скорость южного ветра прогнозируется на уровне 7−12 м/с.

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