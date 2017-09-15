Теплые и солнечные выходные ждут приморцев

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

В ближайшие выходные дни Приморье будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, что обеспечит преимущественно солнечную и без осадков погоду. Только в воскресенье во второй половине дня к западным районам края подойдут фронтальные разделы, за-за чего не исключены небольшие дожди, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

В условиях малооблачной и антициклональной погоды будет увеличиваться как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев воздуха. Ночью температура будет опускаться до +1…+12°C, в горных районах не исключены заморозки до -3°C, днём воздух будет прогреваться до +18…+26°C.