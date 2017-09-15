Теплые и солнечные выходные ждут приморцев
Только в воскресенье в западных районах края могут пройти небольшие дожди.
Только в воскресенье в западных районах края могут пройти небольшие дожди.
Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.
В ближайшие выходные дни Приморье будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, что обеспечит преимущественно солнечную и без осадков погоду. Только в воскресенье во второй половине дня к западным районам края подойдут фронтальные разделы,
В условиях малооблачной и антициклональной погоды будет увеличиваться как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев воздуха. Ночью температура будет опускаться до +1…+12°C, в горных районах не исключены заморозки до -3°C, днём воздух будет прогреваться до +18…+26°C.
В выходные дни во Владивостоке осадков не ожидается. Фон ночных температур +12…+15°C, дневных +19…+22°C.