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03:14 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Теплые и солнечные выходные ждут приморцев

Только в воскресенье в западных районах края могут пройти небольшие дожди.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +26° 61% 758 мм рт. ст. 0 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

В ближайшие выходные дни Приморье будет находиться в поле повышенного атмосферного давления, что обеспечит преимущественно солнечную и без осадков погоду. Только в воскресенье во второй половине дня к западным районам края подойдут фронтальные разделы, за-за чего не исключены небольшие дожди, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета.

В условиях малооблачной и антициклональной погоды будет увеличиваться как ночное выхолаживание, так и дневной прогрев воздуха. Ночью температура будет опускаться до +1…+12°C, в горных районах не исключены заморозки до -3°C, днём воздух будет прогреваться до +18…+26°C.

В выходные дни во Владивостоке осадков не ожидается. Фон ночных температур +12…+15°C, дневных +19…+22°C.

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