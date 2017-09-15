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03:17 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Марсоход покажут хабаровчане на конгрессе инженеров в Комсомольске

Робот создан с нуля совместно со студентом из Японии.

Уникальный технический проект стал результатом двухнедельной международной школы в ДВГУПС. Марсоход разработал аспирант ДВГУПС совместно со студентом из Японии. Усовершенствованная версия аппарата, собранного с нуля в лаборатории вуза, будет представлена на Общероссийском конгрессе инженеров, который пройдёт в Комсомольске-на-Амуре 29—30 сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Небольшой робот оснащён шасси, механической рукой, камерой и набором датчиков. Он умеет строить карту препятствий, распознавать и преодолевать их. Также, поскольку марсоход работает на радиоуправлении, его программный код можно переписать удалённо.

 — Фактически это учебное пособие, на котором студенты смогут практиковаться в программировании роботов, — рассказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» аспирант ДВГУПС, преподаватель кафедры «Вычислительная техника и компьютерная графика» Владлен Суриц. — От других учебных аппаратов он отличается тем, что создан с нуля в стенах университета. Обычно для этих целей используются конструкторы и готовые детали. Мы же самостоятельно продумали его дизайн, смоделировали и изготовили детали на 3D-принтере и ЧПУ-станке, какие-то были сделаны вручную.

В разработке марсохода принял участие студент из Японии Масаро Сато. В прошлом году он стал первым иностранным участником чемпионата WorldSkills в Комсомольске-на-Амуре. Благодаря ему у марсохода появились шасси и механическая рука, а над электронной начинкой работал Владлен Суриц.

Сейчас в лаборатории ДВГУПС идёт работа над второй версией марсохода, которая будет продемонстрирована на Общероссийском конгрессе инженеров в Комсомольске-на-Амуре.

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