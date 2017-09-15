Более ста жителей Хабаровского края отправятся на Всемирный фестиваль молодежи
105 жителей Хабаровского края отправятся на Всемирный фестиваль молодежи. Напомним, мероприятие проведут в октябре этого года в Москве и Сочи.
105 жителей Хабаровского края отправятся на Всемирный фестиваль молодежи. Напомним, мероприятие проведут в октябре этого года в Москве и Сочи.
По информации краевого комитета по молодежной политике, всего поступило свыше 300 заявок на участие в фестивале. Из них отобрали 55. В состав команды Хабаровского края вошли представители работающей, служащей и творческой молодежи, спортсмены и лидеры некоммерческих организаций. Также регион представят молодые парламентарии и ученые, преподаватели вузов,
К делегации участников присоединятся 50 волонтеров от Хабаровского края, которые будут работать на основных площадках фестиваля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на