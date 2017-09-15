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03:19 (мск), источник: Губерния онлайн

Более ста жителей Хабаровского края отправятся на Всемирный фестиваль молодежи

105 жителей Хабаровского края отправятся на Всемирный фестиваль молодежи. Напомним, мероприятие проведут в октябре этого года в Москве и Сочи.

По информации краевого комитета по молодежной политике, всего поступило свыше 300 заявок на участие в фестивале. Из них отобрали 55. В состав команды Хабаровского края вошли представители работающей, служащей и творческой молодежи, спортсмены и лидеры некоммерческих организаций. Также регион представят молодые парламентарии и ученые, преподаватели вузов, IT-специалисты и экологи. Каждый из участников прошел многоступенчатый отбор. Национальный подготовительный комитет и дирекция фестиваля утвердили все кандидатуры. В ближайшее время молодые люди пройдут дополнительное обучение, познакомятся с особенностями фестиваля.

К делегации участников присоединятся 50 волонтеров от Хабаровского края, которые будут работать на основных площадках фестиваля, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

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