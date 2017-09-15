Более ста жителей Хабаровского края отправятся на Всемирный фестиваль молодежи

По информации краевого комитета по молодежной политике, всего поступило свыше 300 заявок на участие в фестивале. Из них отобрали 55. В состав команды Хабаровского края вошли представители работающей, служащей и творческой молодежи, спортсмены и лидеры некоммерческих организаций. Также регион представят молодые парламентарии и ученые, преподаватели вузов, IT-специалисты и экологи. Каждый из участников прошел многоступенчатый отбор. Национальный подготовительный комитет и дирекция фестиваля утвердили все кандидатуры. В ближайшее время молодые люди пройдут дополнительное обучение, познакомятся с особенностями фестиваля.