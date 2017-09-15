Какая страна является чемпионом по разводам

Согласно отчету, опубликованном в среду, в прошлом году в стране с 11 млн жителями распалось 15,892 браков, что представляет в среднем 1,248 разводов в месяц, большинство из которых в «одностороннем» порядке, то есть по решению только одного из супругов.

Исламский закон или «шариат» более снисходителен по отношению к мужчине, который не обязан говорить о причинах развода и которому не нужно согласие жены для расторжения брака, в отношение которой закон более строг.

В случае, если жена инициировала развод, она может потерять право на приданное или экономическую компенсацию.

Эта компенсация рассчитывается судьей и запрашивается партнером, который не требовал развода. Она составляет несколько тысяч динаров (около 350 евро), что способствует также увеличению количества разводов.

Эта статистика представлена после того, как две недели назад в аналогичном исследовании Национального Реестра семьи и населения указано, что в Тунисе осуществляются более 16 000 абортов ежегодно, большинство из которых после изнасилования.