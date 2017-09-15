Хабаровский лесной пожарный вошел в десятку лучших в России

— Конкурс проходил четыре дня в три этапа. В первом нужно было ответить на вопросы по основам лесопожарного дела, во втором выявлялась физическая выносливость в спортивном многоборье, а в третьем нужно было преодолеть лесопожарную полосу препятствий, — рассказал инженер-механик КГСАУ «Мухенское лесное хозяйство» Максим Бобыльский, участник соревнований. — Соперничать пришлось с парашютистами-десантниками авиалесоохраны, с авиапожарными и летчиками-наблюдателями, с наземными лесными пожарными. К числу последних отношусь и я. Но моя сфера деятельности связана не напрямую с тушением огня. Моя работа — отправлять служебные автомобили на вызовы и следить за их исправностью. Несмотря на это, Максим рискнул принять участие в соревнованиях, где были заявлены специалисты с многолетним стажем. Сначала он выиграл краевой этап, теперь добился неплохого результата на российском уровне, и на достигнутом останавливаться не собирается: — Хочу также выставиться на конкурс в следующем году, чтобы улучшить свои результаты, — сообщил Максим Бобыльский.