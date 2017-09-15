Хабаровский лесной пожарный вошел в десятку лучших в России
Всероссийский конкурс проходил в Московской области.
Всероссийский конкурс проходил в Московской области.
Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный России — 2017» завершился в Московской области. За звание боролись представители 25 регионов страны. Представитель нашего края вошел в первую десятку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Конкурс проходил четыре дня в три этапа. В первом нужно было ответить на вопросы по основам лесопожарного дела, во втором выявлялась физическая выносливость в спортивном многоборье, а в третьем нужно было преодолеть лесопожарную полосу препятствий, — рассказал
Кстати, данный конкурс проводится Федеральным агентством лесного хозяйства и федеральной Авиалесоохраной с 2015 года. К следующему году он может перейти в статус международного.
— Лесные пожары тушат и в США, Канаде, Казахстане, Белоруссии, во многих других странах, у них тоже существуют свои лесопожарные службы. Так почему бы для дальнейшего продвижения соревнований не сделать конкурс международным? — заявил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин.