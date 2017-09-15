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03:28 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровский лесной пожарный вошел в десятку лучших в России

Всероссийский конкурс проходил в Московской области.

Всероссийский конкурс «Лучший лесной пожарный России — 2017» завершился в Московской области. За звание боролись представители 25 регионов страны. Представитель нашего края вошел в первую десятку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

 — Конкурс проходил четыре дня в три этапа. В первом нужно было ответить на вопросы по основам лесопожарного дела, во втором выявлялась физическая выносливость в спортивном многоборье, а в третьем нужно было преодолеть лесопожарную полосу препятствий, — рассказал инженер-механик КГСАУ «Мухенское лесное хозяйство» Максим Бобыльский, участник соревнований. — Соперничать пришлось с парашютистами-десантниками авиалесоохраны, с авиапожарными и летчиками-наблюдателями, с наземными лесными пожарными. К числу последних отношусь и я. Но моя сфера деятельности связана не напрямую с тушением огня. Моя работа — отправлять служебные автомобили на вызовы и следить за их исправностью. Несмотря на это, Максим рискнул принять участие в соревнованиях, где были заявлены специалисты с многолетним стажем. Сначала он выиграл краевой этап, теперь добился неплохого результата на российском уровне, и на достигнутом останавливаться не собирается: — Хочу также выставиться на конкурс в следующем году, чтобы улучшить свои результаты, — сообщил Максим Бобыльский.

Кстати, данный конкурс проводится Федеральным агентством лесного хозяйства и федеральной Авиалесоохраной с 2015 года. К следующему году он может перейти в статус международного.

 — Лесные пожары тушат и в США, Канаде, Казахстане, Белоруссии, во многих других странах, у них тоже существуют свои лесопожарные службы. Так почему бы для дальнейшего продвижения соревнований не сделать конкурс международным? — заявил начальник ФБУ «Авиалесоохрана» Виталий Акбердин.

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