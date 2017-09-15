Леонид Вильчинский: «Ремонт дороги на Светланской идет в три смены»
Ремонт улицы Светланской проходит в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
Ремонт улицы Светланской проходит в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».
На улице Светланской во Владивостоке продолжаются масштабные работы по ремонту дорожного полотна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Ремонт улицы Светланской проходит в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Средства выделены из трех бюджетов — федерального, краевого и городского. На Светланской будут капитально отремонтированы два участка: от Луговой до остановки «Гайдамак» и участок от остановки «ДВГТУ» до улицы Уборевича.
Участок от остановки «ДВГТУ» до Уборевича в свою очередь будет отремонтирован в три этапа. К первому рабочие приступили 12 сентября, начав подготовку дороги к демонтажу рельсов. На сегодняшний день здесь прошли фрезами, после этого специалисты начнут работы по демонтажу рельсов, шпал и крепежных элементов, затем земляное полотно будет уплотнено, устроено основание из щебня, после чего дорога будет заасфальтирована.
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии, шпалы и рельсы, находящиеся в полотне дороги, способствуют разрушению асфальтобетонного покрытия сначала в местах его примыкания к оголовкам рельс и далее по всей поверхности дорожного полотна.
Демонтированные рельсы, шпалы и крепежные элементы передаются по акту