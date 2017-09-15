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04:02 (мск), источник: VLADNEWS

Леонид Вильчинский: «Ремонт дороги на Светланской идет в три смены»

Ремонт улицы Светланской проходит в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

На улице Светланской во Владивостоке продолжаются масштабные работы по ремонту дорожного полотна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации города. На этой неделе рабочие приступили к демонтажу трамвайных путей. Как сообщил заместитель главы администрации — начальник управления дорог и благоустройства администрации города «Это необходимо для того, чтобы все дорожные работы на Светланской были выполнены в срок, — объяснил замглавы администрации. — Именно по этой причине специалисты подрядной организации “ФедералСтрой” трудятся в три смены. Большую часть работ они проводят в ночное время, чтобы днем как можно меньше мешать автомобилистам».

Ремонт улицы Светланской проходит в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Средства выделены из трех бюджетов — федерального, краевого и городского. На Светланской будут капитально отремонтированы два участка: от Луговой до остановки «Гайдамак» и участок от остановки «ДВГТУ» до улицы Уборевича.

Участок от остановки «ДВГТУ» до Уборевича в свою очередь будет отремонтирован в три этапа. К первому рабочие приступили 12 сентября, начав подготовку дороги к демонтажу рельсов. На сегодняшний день здесь прошли фрезами, после этого специалисты начнут работы по демонтажу рельсов, шпал и крепежных элементов, затем земляное полотно будет уплотнено, устроено основание из щебня, после чего дорога будет заасфальтирована.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства мэрии, шпалы и рельсы, находящиеся в полотне дороги, способствуют разрушению асфальтобетонного покрытия сначала в местах его примыкания к оголовкам рельс и далее по всей поверхности дорожного полотна.

Демонтированные рельсы, шпалы и крепежные элементы передаются по акту приема-передачи муниципальному унитарному предприятию «Муниципальная недвижимость». После их реализации вырученные средства поступят в городской бюджет.

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