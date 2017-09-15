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04:06 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Видеоигра, разработанная во Владивостоке, «покорила» весь мир и теперь возвращается домой

Легендарная игра Gummy Drop! отмечает трехлетний юбилей.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

Легендарная игра для мобильных платформ Gummy Drop! (Конфетки!) вместе с более чем 40 миллионами своих почитателей на всех континентах готовится отпраздновать трехлетний юбилей.

Несмотря на планетарную популярность, у себя дома в России игра Gummy Drop! не очень известна.

В 2014 году, владивостокская студия-разработчик видеоигр Game Forest, основанная выходцами из знаменитой Elemental Games Ильей Плюсниным и Константином Заволокой выпустила для мобильных платформ (iOS и Android) игру о путешествиях.

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