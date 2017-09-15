Видеоигра, разработанная во Владивостоке, «покорила» весь мир и теперь возвращается домой
Легендарная игра Gummy Drop! отмечает трехлетний юбилей.
Легендарная игра Gummy Drop! отмечает трехлетний юбилей.
Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.
Легендарная игра для мобильных платформ Gummy Drop! (Конфетки!) вместе с более чем 40 миллионами своих почитателей на всех континентах готовится отпраздновать трехлетний юбилей.
Несмотря на планетарную популярность, у себя дома в России игра Gummy Drop! не очень известна.
В 2014 году, владивостокская