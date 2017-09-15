Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье
Вихрь изменил направление движение и теперь может «задеть» восточные районы края.
Вихрь изменил направление движение и теперь может «задеть» восточные районы края.
Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.
Тайфун «Талим» уже 16 сентября обрушится на Японию, а после начнет перемещаться на юг Охотского моря. Смещаясь по этой траектории, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморского края. Как рассказали ИА PrimaMedia в
«Минувшей ночью тайфун «Талим» вышел на юг
По мере движения тайфун «Талим» набирает силу, и уже перешел в разряд супертайфунов.
Давление в его центре за последние сутки упало на 25 гПа и составляет 940 гПа, ветер вблизи центра усилился до 45 м/с. Двигался вихрь в
Сегодня днем тайфун повернёт на север, а завтра утром — на