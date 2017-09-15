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04:08 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье

Вихрь изменил направление движение и теперь может «задеть» восточные районы края.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +25° 65% 759 мм рт. ст. 2 м/с
Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

Тайфун «Талим» уже 16 сентября обрушится на Японию, а после начнет перемещаться на юг Охотского моря. Смещаясь по этой траектории, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморского края. Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета, более точную траекторию движения тайфуна можно будет просчитать только после того, как он пройдет точку поворота.

«Минувшей ночью тайфун «Талим» вышел на юг Восточно-Китайского моря. Утром этот вихрь находился в районе с координатами 21,6° с. ш. и 124,9° в.д., на расстоянии 300−400 км к северо-востоку от острова Тайвань. Напомним, что ранее приморские синоптики заявляли, что тайфун с большей вероятностью, никак не повлияет на погоду в Приморье.

По мере движения тайфун «Талим» набирает силу, и уже перешел в разряд супертайфунов.

Давление в его центре за последние сутки упало на 25 гПа и составляет 940 гПа, ветер вблизи центра усилился до 45 м/с. Двигался вихрь в северо-западном направлении, со скоростью около 16 км/час, — отмечается на сайте Примгидромета.

Сегодня днем тайфун повернёт на север, а завтра утром — на северо-восток. По последним расчетам прогностических моделей траектория движения вихря пройдёт на расстоянии около 500 км от восточного побережья Китая, т.е. на 200−300 км восточнее, предыдущих расчетов. Поэтому на погодные условия этих территорий тайфун окажет меньшее влияние.

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