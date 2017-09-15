Тайфун «Талим» может повлиять на погоду в Приморье

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 15 сентября, PrimaMedia.

Тайфун «Талим» уже 16 сентября обрушится на Японию, а после начнет перемещаться на юг Охотского моря. Смещаясь по этой траектории, тайфун может оказать влияние на погоду восточных районов Приморского края. Как рассказали ИА PrimaMedia в пресс-службе Примгидромета, более точную траекторию движения тайфуна можно будет просчитать только после того, как он пройдет точку поворота.

«Минувшей ночью тайфун «Талим» вышел на юг Восточно-Китайского моря. Утром этот вихрь находился в районе с координатами 21,6° с. ш. и 124,9° в.д., на расстоянии 300−400 км к северо-востоку от острова Тайвань. Напомним, что ранее приморские синоптики заявляли, что тайфун с большей вероятностью, никак не повлияет на погоду в Приморье.

По мере движения тайфун «Талим» набирает силу, и уже перешел в разряд супертайфунов.

Давление в его центре за последние сутки упало на 25 гПа и составляет 940 гПа, ветер вблизи центра усилился до 45 м/с. Двигался вихрь в северо-западном направлении, со скоростью около 16 км/час, — отмечается на сайте Примгидромета.